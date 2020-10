"Rządy prawa nigdy nie mogą podlegać negocjacjom". Odpowiedź na słowa Kaczyńskiego

- Jeśli mówimy o tych wartościach to trzeba pamiętać o tym, że te wartości, tak jak rządy prawa, nigdy nie mogą podlegać negocjacjom. One są poza negocjacjami - dodał.

"Unia stanowi kooperację równorzędnych podmiotów, pod warunkiem, że przestrzegają tych samych zasad i tych samych wartości"

Kaczyński: Nie damy się terroryzować pieniędzmi. Nasza odpowiedź na te działania będzie jasna: nie

"Będzie weto"

"Przecież żadnego innego uzasadnienia nie ma" - mówił dalej Kaczyński. "Nie ma śladu uzasadnienia traktatowego, jest to sprzeczne z naszą deklaracją o suwerenności kulturowej podjętej przez Sejm przed wejściem do UE. Na takie działania nie będzie zgody" - dodał.

"Jeśli groźby i szantaże będą utrzymane, to my będziemy twardo bronić żywotnego interesu Polski. Weto. Non possumus. I tak będziemy działać wobec każdego, kto będzie stosował wobec nas jakieś wymuszenia. Powtórzę jeszcze raz - bo już to mówiłem - jesteśmy po dobrej stronie historii. To ci, którzy chcą nam odebrać suwerenność, narzucić jakieś swoje widzimisię, są na drodze do upadku" - oświadczył prezes PiS.