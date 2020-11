Czarnecki: zapowiedź weta elementem negocjacji. Leszczyna: oni mylą siłę i pewność siebie ze słabością

Do ustaleń unijnych ambasadorów odnieśli się w "Faktach po Faktach" posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna oraz europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki.

Czarnecki: te negocjacje trwają, a zapowiedź weta jest elementem tych negocjacji

Ryszard Czarnecki powiedział, że "mamy jeszcze sześć tygodni prezydencji niemieckiej". - Te negocjacje trwają, a zapowiedź weta jest elementem tych negocjacji. Chodzi o to, żeby te 139 miliardów euro dla Polski w formie dotacji, 34 miliardy w formie pożyczek, nie mogły być zabrane, zamrożone naszemu krajowi na podstawie bardzo subiektywnych kryteriów - komentował europoseł.

- Potem w roku 2028, może 2029 staniemy się płatnikiem netto, czyli nasza składka członkowska do Brukseli będzie większa niż to, co będziemy brali na projekty unijne. Trzeba maksymalnie ten czas najbliższych siedmiu lat wykorzystać - dodał.