Antyeuropejska narracja polityków PiS. "Zohydzanie Unii Europejskiej może nas prowadzić tylko w jednym kierunku"

To stały element polityki PiS, który musi mieć jakiegoś wroga, a Niemcy są bardzo wygodnym dla PiS-u wrogiem - powiedział w TVN24 Roman Imielski z "Gazety Wyborczej". Odniósł się do słów eurodeputowanego PiS Karola Karskiego, który ocenił, że "Niemcy widzą Polskę jako swoją sferę wpływów". - Na pewno dużą niezręcznością jest zestawianie Wschodu i Zachodu, szczególnie w obecnej sytuacji wojennej - mówił z kolei Paweł Musiałek z Klubu Jagiellońskiego, komentując słowa innego europosła partii rządzącej - Zdzisława Krasnodębskiego, który powiedział, że "zagrożenie dla naszej suwerenności ze strony Zachodu jest większe niż ze strony Wschodu".

- Mamy do czynienia z sytuacją, w której Rosja jest agresorem, jest jasno zdefiniowanym wrogiem, jest państwem, które nie może podejmować pewnych działań na terenie Polski jako państwo trzecie. Natomiast Niemcy są tak jak my członkiem Unii Europejskiej, ale są bardzo wpływowym członkiem - argumentował. Jak dodał "Niemcy mają możliwość ingerowania w sprawy polskie, finansują działalność niektórych partii opozycyjnych".

"Stały element polityki PiS, który musi mieć jakiegoś wroga"

Jako trzeci powód takiej narracji przedstawicieli obozu rządzącego, dziennikarz "Gazety Wyborczej" wskazał, że "jest to objaw paniki". - PiS próbuje dzisiaj jeszcze bardziej zbudować Niemcy, Unię Europejską, jako instytucje odpowiedzialne za kłopoty obozu rządzącego. A one są dopiero przed nim, dlatego że to, co mamy dzisiaj - drożyznę, inflację - to będzie nic w porównaniu z najbliższą zimą i sezonem grzewczym - zaznaczył.