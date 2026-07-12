Powstaje nowa partia polityczna. Znamy skład zarządu Unii Centrum
Około godziny 13 w niedzielę rozpoczęła się wspólna konferencja członków klubu parlamentarnego i Stowarzyszenia Centrum. - Możemy oficjalnie poinformować, że po wielu tygodniach rozmów, negocjacji, kontaktów, które siłą rzeczy przebiegały w warunkach pełnej poufności, doszliśmy do porozumienia i łączymy dwa środowiska polityczne - oświadczył europoseł Michał Kobosko.
Jak przekazał, połączone zostaje środowisko, które stoi za klubem parlamentarnym i Stowarzyszeniem Centrum Polska prowadzonym przez Paulinę Hennig-Kloskę, oraz środowisko dotychczasowej Unii Europejskich Demokratów, na której czele stoi Elżbieta Bińczycka.
Hennig-Kloska: tworzymy nowe środowisko polityczne
- Podjęliśmy decyzję, że tworzymy nowe środowisko polityczne, które będzie funkcjonowało także z silną reprezentacją w polskim parlamencie pod nazwą Unia Centrum. Dziś mamy czas, kiedy wartości takie jak odpowiedzialność za państwo należy łączyć z odwagą, rozwój gospodarczy kraju z dbałością o środowisko - ogłosiła Paulina Hennig-Kloska.
Zaznaczyła również, że reprezentowane wartości na scenie politycznej będą odwoływały się również do tych, które "leżały u podstaw budowy fundamentów wolnej Polski po 1989 roku". - To wartości, co do których nie mam wątpliwości, że są bardzo aktualne i o które przyjdzie się bić w kolejnej kampanii wyborczej - oświadczyła.
W informacji prasowej opublikowanej w niedzielę można przeczytać, że przewodniczącą partii jest Paulina Hennig-Kloska, a pierwsza konwencja programowa odbędzie się we wrześniu.
"Przyjęliśmy barwy niebiesko-zielone, ponieważ odzwierciedlają wartości, na których chcemy budować nasze środowisko polityczne. Niebieski oznacza wolność, przedsiębiorczość, nowoczesność i silną gospodarkę. Zieleń to odpowiedzialność za środowisko, czyste powietrze, bezpieczeństwo energetyczne i troska o przyszłe pokolenia. Wierzymy, że rozwój gospodarczy i ochrona środowiska nie stoją ze sobą w sprzeczności. Przeciwnie - wzajemnie się wzmacniają" - napisano.
Zarząd Unii Centrum
W skład zarządu partii - jak podano w komunikacie - wchodzą:
- Przewodnicząca - Paulina Hennig-Kloska,
- Wiceprzewodniczący - Mirosław Suchoń,
- Wiceprzewodnicząca - Elżbieta Bińczycka,
- Wiceprzewodnicząca - Ewa Szymanowska,
- Wiceprzewodniczący - Michał Kobosko,
- Sekretarz Generalny - Rafał Kasprzyk,
- Skarbnik - Elżbieta Burkiewicz,
- Członkowie Zarządu: Aleksandra Leo, Sławomir Ćwik, Tomasz Sakowski, Anna Sporyszkiewicz, Piotr Masłowski, Jacek Trela, Barbara Okuła.
Klub parlamentarny Centrum powstał w połowie lutego bieżącego roku po tym, jak w partii Polska 2050 doszło do rozłamu. Minister Hennig-Kloska, która przegrała z szefową MFiPR Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz wybory na nową szefową Polski 2050, wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie i założyła odrębny klub. Pod koniec maja zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Centrum, którego prezeską jest Hennig-Kloska.
Parlamentarzyści Centrum pozostają członkami Koalicji 15 października, jak również potwierdzono w niedzielnym komunikacie dla prasy.