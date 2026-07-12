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Polska

Powstaje nowa partia polityczna. Znamy skład zarządu Unii Centrum

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Konferencja prasowa w sprawie stworzenia nowej partii politycznej Unia Centrum
Hennig-Kloska: podjęliśmy decyzję, że tworzymy nowe środowisko polityczne
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Podjęliśmy decyzję, że tworzymy nowe środowisko polityczne pod nazwą Unia Centrum - ogłosiła Paulina Hennig-Kloska. Nowe ugrupowanie, na którego czele stanęła, łączy dwa środowiska, a jego wartości mają odwoływać się między innymi do tych, które "leżały u podstaw budowy fundamentów wolnej Polski po 1989 roku".

Około godziny 13 w niedzielę rozpoczęła się wspólna konferencja członków klubu parlamentarnego i Stowarzyszenia Centrum. - Możemy oficjalnie poinformować, że po wielu tygodniach rozmów, negocjacji, kontaktów, które siłą rzeczy przebiegały w warunkach pełnej poufności, doszliśmy do porozumienia i łączymy dwa środowiska polityczne - oświadczył europoseł Michał Kobosko.

Jak przekazał, połączone zostaje środowisko, które stoi za klubem parlamentarnym i Stowarzyszeniem Centrum Polska prowadzonym przez Paulinę Hennig-Kloskę, oraz środowisko dotychczasowej Unii Europejskich Demokratów, na której czele stoi Elżbieta Bińczycka.

Hennig-Kloska: tworzymy nowe środowisko polityczne

- Podjęliśmy decyzję, że tworzymy nowe środowisko polityczne, które będzie funkcjonowało także z silną reprezentacją w polskim parlamencie pod nazwą Unia Centrum. Dziś mamy czas, kiedy wartości takie jak odpowiedzialność za państwo należy łączyć z odwagą, rozwój gospodarczy kraju z dbałością o środowisko - ogłosiła Paulina Hennig-Kloska.

Zaznaczyła również, że reprezentowane wartości na scenie politycznej będą odwoływały się również do tych, które "leżały u podstaw budowy fundamentów wolnej Polski po 1989 roku". - To wartości, co do których nie mam wątpliwości, że są bardzo aktualne i o które przyjdzie się bić w kolejnej kampanii wyborczej - oświadczyła.

W informacji prasowej opublikowanej w niedzielę można przeczytać, że przewodniczącą partii jest Paulina Hennig-Kloska, a pierwsza konwencja programowa odbędzie się we wrześniu.

"Przyjęliśmy barwy niebiesko-zielone, ponieważ odzwierciedlają wartości, na których chcemy budować nasze środowisko polityczne. Niebieski oznacza wolność, przedsiębiorczość, nowoczesność i silną gospodarkę. Zieleń to odpowiedzialność za środowisko, czyste powietrze, bezpieczeństwo energetyczne i troska o przyszłe pokolenia. Wierzymy, że rozwój gospodarczy i ochrona środowiska nie stoją ze sobą w sprzeczności. Przeciwnie - wzajemnie się wzmacniają" - napisano.

Zarząd Unii Centrum

W skład zarządu partii - jak podano w komunikacie - wchodzą:

  • Przewodnicząca - Paulina Hennig-Kloska,
  • Wiceprzewodniczący - Mirosław Suchoń,
  • Wiceprzewodnicząca - Elżbieta Bińczycka,
  • Wiceprzewodnicząca - Ewa Szymanowska,
  • Wiceprzewodniczący - Michał Kobosko,
  • Sekretarz Generalny - Rafał Kasprzyk,
  • Skarbnik - Elżbieta Burkiewicz,
  • Członkowie Zarządu: Aleksandra Leo, Sławomir Ćwik, Tomasz Sakowski, Anna Sporyszkiewicz, Piotr Masłowski, Jacek Trela, Barbara Okuła.

Klub parlamentarny Centrum powstał w połowie lutego bieżącego roku po tym, jak w partii Polska 2050 doszło do rozłamu. Minister Hennig-Kloska, która przegrała z szefową MFiPR Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz wybory na nową szefową Polski 2050, wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie i założyła odrębny klub. Pod koniec maja zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Centrum, którego prezeską jest Hennig-Kloska.

Parlamentarzyści Centrum pozostają członkami Koalicji 15 października, jak również potwierdzono w niedzielnym komunikacie dla prasy.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
CentrumPolitykaSejmKoalicja 15 październikaPaulina Hennig-KloskaMichał KoboskoAleksandra LeoMirosław SuchońEwa Szymanowska
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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