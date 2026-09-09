Polska Umowa Polski z USA podpisana. To pożyczka na zakup amerykańskiego sprzętu Oprac. Kuba Koprzywa |

Polska i USA podpisały umowę w sprawie pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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Jak informuje MON, umowa "stanowi kolejny istotny element rozwoju strategicznego partnerstwa polsko-amerykańskiego w obszarze bezpieczeństwa i obronności", a jej zawarcie "umożliwi dalsze wykorzystanie instrumentów finansowych wspierających modernizację techniczną Siły Zbrojnych RP".

Dotyczy ona gwarancji kredytowej na zakup amerykańskiego sprzętu i opiewa na cztery miliardy dolarów. To już szósta umowa pomiędzy Polską a USA w ramach programu Foreign Military Financing.

Polska podpisała umowę z USA na zakup sprzętu. Kosiniak-Kamysz: to dla najlepszych sojuszników

Po uroczystym podpisaniu umowy głos zabrał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - To dla nas ogromny zaszczyt po raz kolejny podpisać umowę partnerską ze Stanami Zjednoczonymi, bo to jest autentycznie coś niezwykłego, że nasz sojusz jest nie tylko okraszony słowami, jest nie tylko bogaty w deklaracje, ale tak naprawdę jest bogaty we wspólne działania - mówił.

Podpisanie umowy z USA na zakup sprzętu Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Obara

Jak powiedział, program Foreign Military Financing musi uzyskać akceptację rządu USA i "jest udzielany tylko najlepszym sojusznikom". - To jest gwarancja na zakup amerykańskiego sprzętu. Na to zawsze trzeba uzyskać zgodę - tłumaczył.

- Ta umowa potwierdza partnerski sojusz polsko-amerykański, potwierdza nasze przyjacielskie relacje, potwierdza ogromne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w budowę bezpieczeństwa europejskiego, ale też wywiązywanie się przez Polskę z postawionych zadań dla sojusznika, żeby brał większą odpowiedzialność - mówił.

Kosiniak-Kamysz: program Foreign Military Financing jest udzielany tylko najlepszym sojusznikom Źródło: TVN24

Po szefie MON głos zabrał minister finansów Andrzej Domański. Ocenił, że "to ważny dzień dla bezpieczeństwa Polski, ale też ważny dzień dla polskiej gospodarki".

Mówił, że Polska "jest liderem inwestycji w bezpieczeństwo". - 200 miliardów złotych, prawie pięć procent naszego PKB. To dwa razy więcej niż inwestycje w 2021 roku w bezpieczeństwo - powiedział.

- W ramach programu Foreign Military Financing Bank Gospodarstwa Krajowego otrzyma wielomiliardowe finansowanie. Kolejny krok w stronę zapewnienia całego systemu finansowania wydatków na polskie bezpieczeństwo - powiedział.

Podsekretarz stanu USA: Polska to modelowy sojusznik

Przemówienie z okazji podpisania umowy Polski z USA wygłosił też podsekretarz stanu USA do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNanno. Powiedział, że już po raz trzeci gości w Polsce jako podsekretarz stanu.

Stwierdził, że podpisanie umowy w ramach Foreign Military Financing oznacza, że "współpraca jest coraz silniejsza z wizyty na wizytę". - Ta współpraca i ta pomoc Stanów Zjednoczonych dla Polski sięgnęła już prawie 20 miliardów dolarów - mówił.

- To oznacza nasze zaangażowanie w pomoc, ale również zaangażowanie Polski w zapewnienie bezpieczeństwa, budowę zdolności obronnych i zapewnienie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO - powiedział DiNanno.

Przekonywał, że "Polska to nie tylko zaufany partner, to nie tylko sojusznik na pierwszej linii frontu, to jest modelowy sojusznik Stanów Zjednoczonych".

DiNanno: Polska jest modelowym sojusznikiem USA Źródło: TVN24

Sobkowiak-Czarnecka: Polska jest hubem dla firm zbrojeniowych USA

Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała z kolei, że "w Polsce nikt nie ma wątpliwości, jak te pieniądze są nam potrzebne". - Cieszę się, że nasi amerykańscy partnerzy też dobrze zdają sobie z tego sprawę - dodała.

- Polska chce być i jest hubem dla amerykańskich firm zbrojeniowych w Europie, a dla nas, tu w Polsce, przemysł zbrojeniowy jest jedną z głównych gałęzi gospodarki - mówiła.

Szef BBN Bartosz Grodecki powiedział, że podpisana umowa "zapewnia nowe możliwości i pozwala z pełną dynamiką kontynuować dzieło modernizacji technicznej Wojska Polskiego". - W tym procesie Stany Zjednoczone pozostają niezawodnym partnerem, dostarczając nam sprawdzony na polu walki system wojskowy - dodał.

Ocenił, że FMF "to sprawdzony, przejrzysty i oparty na rządowych gwarancjach Waszyngtonu instrument", który pozwala Polsce finansować na korzystnych warunkach zakupy najnowocześniejszego uzbrojenia na świecie.

- Nowo zawarta umowa dowodzi skuteczności Prezydenta Rzeczypospolitej pana Karola Nawrockiego, który od początku swojej służby narodowi stawia na zacieśnienie relacji ze Stanami Zjednoczonymi - przekonywał.