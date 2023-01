Tak Polska straciła kontrolę nad rafinerią w Gdańsku

1) zatwierdzanie polityki dywidendowej Spółki; 2) przydział jakichkolwiek udziałów lub emisja przez Spółkę papierów wartościowych uprawniających do objęcia lub nabycia udziałów; 3) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego; 4) zawieranie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, konsorcjum, joint venture, spółki osobowej lub umowy o podobnym charakterze; 5) połączenie, podział, przekształcenie, likwidacja lub innego rodzaju reorganizacja Spółki; 6) zbycie lub Obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części; 7) zaciągnięcie przez Spółkę finansowania dłużnego: a) od Wspólników - innego niż Jednostronna Pożyczka Wspólnika lub b) od podmiotów innych niż Wspólnicy, jeżeli zaciągnięcie takiego finansowania dłużnego nie zostało przewidziane w Budżecie i doprowadzi do wzrostu łącznego poziomu finansowania dłużnego zaciąganego przez Spółkę w danym roku obrotowym o więcej niż 10%, w stosunku do poziomu finansowania dłużnego na dany rok obrotowy określonego w Budżecie; 8) każde Obciążenie Udziałów lub Praw do Udziałów; 9) podejmowanie decyzji co do przyznania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oraz w przypadku jego przyznania – określanie wysokości i zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem wymagań wynikających z Ustawy o Zasadach Kształtowania Wynagrodzeń; 10) dokonywanie zmian Umowy Spółki; 11) wybór firmy audytorskiej innej niż Audytorzy; 12) wprowadzanie jakichkolwiek zmian zasad rachunkowości Spółki, chyba że takie zmiany: (i) są wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa; (ii) są wymagane zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę standardami rachunkowości; lub (iii) są wymagane zgodnie z innymi zasadami rachunkowości przyjętymi, wykorzystywanymi lub stosowanymi przez Wspólnika 1 w celu sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, pod warunkiem że takie zmiany nie wywierają niekorzystnego wpływu na prawa i obowiązki Wspólnika 2 w związku z uczestnictwem w Spółce; 13) wyrażanie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: i) rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, ii) cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony; b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: i) rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, ii) cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony; 14) wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: a) 100.000.000,00 (sto milionów) złotych, lub b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; 15) wyrażanie zgody na objęcie albo nabycie udziałów lub akcji innej spółki, o wartości przekraczającej: a) 100.000.000,00 (sto milionów) złotych, lub b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; 16) wyrażanie zgody na zbycie udziałów lub akcji innej spółki, o wartości rynkowej przekraczającej: a) 100.000.000,00 (sto milionów) złotych, lub b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; oraz 17) podejmowanie decyzji w innych sprawach zastrzeżonych dla kompetencji Zgromadzenia Wspólników przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, jeżeli do ich podjęcia wymagana jest większość wyższa niż większość bezwzględna; 18) z zastrzeżeniem postanowień § 24, udzielenie zgody na Zbycie Udziałów w kapitale zakładowym Spółki.