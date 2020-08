Trump: umowa o współpracy obronnej z Polską wzmocni NATO i bezpieczeństwo europejskie

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i sekretarz stanu USA Mike Pompeo podpisali w sobotę w Warszawie umowę o wzmocnionej współpracy obronnej (Enhanced Defense Cooperation Agreement - EDCA). Prezydent Andrzej Duda mówił podczas uroczystości, że to "wymierne wzmocnienie polskiego bezpieczeństwa", które "przełoży się na inne aspekty współpracy".

Trump: porozumienie z Polską służy jako wzór dla innych narodów

Pompeo: dziś zrobiliśmy kolejny krok

Minister obrony USA: umowa zacieśni nasze relacje militarne

Amerykański minister obrony Mark Esper określił podpisanie umowy jako kolejny krok w długotrwałych relacjach wojskowych między Polską a USA, który przyczyni się do zwiększenia siły NATO.

Umowa EDCA

Umowa EDCA, jak poinformował Departament Stanu, "zapewnia ramy prawne do współpracy" między Polską i USA i "stanowi odzwierciedlenie wspólnej wizji (...) pogłębiania naszej współpracy obronnej". Stany Zjednoczone - przypomniano w komunikacie - "zawarły podobne umowy z innymi sojusznikami NATO, takimi jak Belgia, Węgry i Rumunia". EDCA zapewnia "niezbędne uprawnienia, które umożliwią siłom amerykańskim dostęp do konkretnych polskich instalacji wojskowych i prowadzenie działań na rzecz wspólnej obrony". Porozumienie to - dodał Departament Stanu - "wspiera również rozbudowę infrastruktury i umożliwia zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce".