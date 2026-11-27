Polska Umowa MON z Palantirem podpisana. Władysław Kosiniak-Kamysz: serwery są i będą u nas Oprac. Filip Czerwiński |

Kosiniak-Kamysz o ćwiczeniach koalicji chętnych. "Jesteśmy zjednoczeni" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Umowa zawarta w piątek między MON a amerykańską firmą Palantir dotyczy dostawy oprogramowania, które przy pomocy sztucznej inteligencji będzie wspierać podejmowanie decyzji w wojsku.

Porozumienie podpisali szef Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych Zbigniew Podosek oraz szef polskiej filii Palantira Maciej Łaska. W uroczystości udział wzięli także szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła oraz Alexander Karp, dyrektor generalny Palantira.

Wartość umowy zawartej na okres pięć lat to - jak przekazał Kosiniak-Kamysz - około 300 milionów dolarów (około 1,23 miliarda złotych). Ocenił, że to dużo korzystniejsza umowa niż na przykład analogiczna zawarta z Wielką Brytanią.

Od lewej: szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, dyrektor zarządzający Palantir Technologies Poland Maciej Łaska, dyrektor Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych Zbigniew Podosek i dyrektor generalny Palantir Technologies Alexander Karp Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

To Wojsko Polskie będzie mieć serwery

Na mocy umowy Wojsko Polskie ma otrzymać dostęp do wykorzystującego sztuczną inteligencję oprogramowania Maven Smart Systems, które wesprze wojsko w analizowaniu i przetwarzaniu baz danych, a także ułatwi podejmowanie decyzji.

Minister obrony narodowej zapewnił - nawiązując do pojawiających się w przestrzeni publicznej wątpliwości co do bezpieczeństwa danych analizowanych przez programy Palantira - że wojsko i władze polskie będą miały wyłączną kontrolę nad przekazywanymi danymi.

- Wszystkie kluczowe serwery i informacje są i będą w wyłącznym posiadaniu Wojska Polskiego - oświadczył Kosiniak-Kamysz. - To my trzymamy wszystkie narzędzia i wszystkie klucze w ręku, ja bym powiedział nawet w tym ręku - dodał dowódca komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. Mariusz Chmielewski.

Kosiniak-Kamysz: ta umowa ma kluczowe znaczenie

Szef MON wskazał, że podpisanie umowy to przełomowy moment dla zdolności operacyjnych polskiego wojska. Podkreślił, że na możliwościach nowego systemu skorzystają wszystkie rodzaje wojsk i kluczowe dowództwa.

Stwierdził, że umowa ma kluczowe znaczenie dla zdolności wojska, porównywalne z zakupem samolotów F-35 czy śmigłowców Apache. Powiedział też, że zakup systemu wynika m.in. z doświadczeń Ukrainy, dla której - ocenił szef MON - "bez systemu Maven nie byłoby możliwe przetrwanie".

System Maven Smart: kadr z prezentacji Pentagonu Źródło zdjęcia: TVN24+/YouTube/The Strike Division

Wicepremier mówił też, że umowa została zawarta zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, pozytywnie oceniona przez Prokuratorię Generalną i została gruntownie przeanalizowana przez różne instytucje rządowe z obszaru cyfryzacji i bezpieczeństwa. - Chyba nie było bardziej analizowanej umowy w historii MON, nie było więcej testów i szukania firm, które mogą mieć podobne zdolności w Polsce i Europie - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Podkreślał, że systemy zostały sprawdzone przez służby specjalne, w tym Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, przy współpracy z innymi służbami z NATO, a kwestia umowy z Palantirem została omówiona między innymi na Komitecie Bezpieczeństwa Rady Ministrów.

"To wrogowie Polski najbardziej krzyczą przeciwko Palantirowi"

Dyrektor generalny Palantira stwierdził zaś, że Maven to jedyny tego typu system przetestowany w walce. - Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie sprzeciwiał się Palantirowi - ale to wrogowie Polski najbardziej krzyczą przeciwko Palantirowi. Oni wiedzą, co naprawdę działa, a co nie, i na pewno nie chcą, żebyście wdrażali rozwiązania, które są dobre i które działają. Wydają dużo na propagandę, przekonują pożytecznych idiotów do tego, że dobre rozwiązania są niepotrzebne - powiedział.

Zapewnił, że dla jego firmy kluczowe jest tworzenie dobrych rozwiązań i "wsparcie dla partnerów na całym świecie". Dodał, że systemy Palantira w miarę wykorzystywania mogą być rozwijane zgodnie z potrzebami klienta.

Alexander Karp, CEO spółki Palantir Źródło zdjęcia: Scott Olson/Getty Images

Generał Kukuła: liczy się dla nas dystans i czas

Szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła określił oprogramowanie, które ma dostarczyć Palantir, narzędziem, które "poprawi naszą pozycję w Sojuszu". Dodał, że wybór systemu Palantira nastąpił z rekomendacji Sił Zbrojnych RP.

Jak mówił, gdyby w ramach programu rozwoju Sił Zbrojnych miał wskazać najważniejszą z priorytetowych zdolności, to "jest nią sztuczna inteligencja". - To ta zdolność przyniesie nam największą rewolucję. To ta zdolność jest największym mnożnikiem zdolności i siły Sił Zbrojnych, ale również wielkim mitygatorem ryzyk, które są związane z tym, gdzie jesteśmy położeni. A jesteśmy położeni na wschodniej flance [NATO - red.], więc dystans i czas ma dla nas szczególne znaczenie - mówił.

Gen. Kukuła zaznaczył, że codziennie niezwykle uważnie studiowane są wnioski i doświadczenia z wojny w Ukrainie. - Ten wniosek to jest właśnie wykorzystanie przez Siły Zbrojne Ukrainy sztucznej inteligencji do wspierania decyzji dowódców, analizy danych oraz precyzyjnego zarządzania swoimi siłami zbrojnymi - dodał Szef Sztabu Generalnego WP.

Zapowiedział też, że wojsko pracuje nad nowym systemem zarządzania przestrzenią powietrzną "Atlas", który między innymi ma być oparty o dane przetwarzane przez system zakupiony od Palantira.

Gen. Chmielewski: koniec wyspowości danych

Z kolei dowódca komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. Mariusz Chmielewski podkreślił, że wojsko jest świadome tego, jaką technologię zyskuje dzięki podpisaniu umowy oraz "bardzo świadome tego, w jakich systemach jawnych i niejawnych będziemy wdrażali tę technologię".

Zaznaczył, że "w Polsce Wojsko Obrony Cyberprzestrzeni to ludzie, którzy na co dzień obcują z technologią i jej implementacją”, co pozwala świadomie dostarczać narzędzia na poziom dowództw i na poziom taktyczny, w taki sposób, jaką wolę i potrzeby wyrażają nasi oficerowie i nasi dowódcy". Zwrócił uwagi, że produkt Palantira może być rozwijany pod kątem potrzeb użytkowników.

Wdrożenie nowego systemu ma także - mówił gen. Chmielewski - pozwolić na skończenie z "wyspowością źródeł danych", którymi pozyskuje wojsko. - One będą integrowane w jednym środowisku, gdzie będą unifikowane i poddane analizie - wskazał.

Decyzje po stronie człowieka

W komunikacie przekazanym dziennikarzom przez MON podkreślono także, że system działa w zgodzie z zasadą "Human in the loop", zostawiając odpowiedzialność za podejmowane decyzje po stronie człowieka. Wskazano, że celem jest maksymalne skrócenie czasu od pozyskania informacji do podjęcia decyzji przez oficera - na przykład w logistyce, cyberobronie, szkoleniach, czy zadaniach związanych z bieżącym dowodzeniem wojskiem i prowadzeniem rozpoznania.

Zapewniono także, że korzystanie z systemu Palantira nie wykluczy korzystanie z systemów innych dostawców. Wskazano na przykład, że resort robrony rozwija własne systemy AIRON i Nefryt, które być może w przyszłości będą w stanie zapewnić takie możliwości, jakie zapewnia obecnie Palantir.

Wcześniej były inne porozumienia z Palantirem

Współpraca MON z firmą Palantir Technologies rozpoczęła się w grudniu 2024 roku podpisaniem memorandum. W październiku rok temu szef MON podpisał z Palantirem list intencyjny dotyczący współpracy w obszarach sztucznej inteligencji, technologii informacyjnych oraz cyberbezpieczeństwa.

Według informacji ujawnionych pod koniec września przez TVN24, memorandum z 2024 przewidywało praktyczne testowanie rozwiązań technicznych, wymianę informacji, szkolenia i ćwiczenia. Z kolei w liście intencyjnym z 2025 jest mowa o tym, że Palantir przygotował autorskie oprogramowanie Maven Smart System Poland (MSS-P) i że obie strony wyrażają wolę zbadania możliwości jego wdrożenia. Podpisanie umowy w piątek stanowi zwieńczenie tej współpracy i faktyczny zakup systemu Palantira.

W październiku RMF FM donosił, że w grudniu 2024 roku, oprócz memorandum podpisano też umowę o poufności, w której obie strony zadeklarowały, że "pragną i wyrażają gotowość do wzajemnego ujawniania oraz otrzymywania informacji poufnych w celu wymiany informacji niezbędnej do współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa w ramach dwustronnych działań związanych z technologiami informatycznymi, w tym testowania technologii, szkoleń oraz ćwiczeń".

W przeszłości wokół firmy Palantir pojawiały się kontrowersje, wynikające przede wszystkim z tego, że firma współpracuje ściśle z agencjami wywiadowczymi i strukturami bezpieczeństwa.