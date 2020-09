"Wszyscy wychodzą z siniakami po podpisaniu tego porozumienia"

Najbardziej wzmocniony został premier Mateusz Morawiecki, ponieważ wiemy, że źródłem jego siły jest wsparcie prezesa Jarosława Kaczyńskiego - mówił w "Kawie na ławę" w TVN24 wiceminister infrastruktury Marcin Horała, odnosząc się do zawartej umowy koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej stwierdziła, że "jeżeli ktokolwiek wygrał, to wygrał Ziobro". - Niestety w ten sposób przegrała Polska - dodała. Krzysztof Śmiszek z Lewicy uznał, że po podpisaniu tego porozumienia "wszyscy wychodzą z siniakami".

Horała: najbardziej wzmocniony został premier Mateusz Morawiecki, ponieważ źródłem jego siły jest wsparcie prezesa

- Najbardziej wzmocniony został premier Mateusz Morawiecki, ponieważ wiemy, że źródłem jego siły jest wsparcie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To dzięki wsparciu prezesa Kaczyńskiego został premierem, a teraz to wsparcie będzie jeszcze większe - przekonywał.

Pytany, jak prawdopodobne wejście prezesa PiS do rządu wpłynie na polityczną pozycję Morawieckiego, odparł, że "premier jest od rządzenia, a polityczne poskładanie relacji w koalicji rządzącej to jest zadanie dla liderów partii, w tym dla lidera największej partii koalicyjnej".

Lubnauer: jeżeli ktokolwiek wygrał, to wygrał Ziobro

- Niestety w ten sposób przegrała Polska, ponieważ jest to jeden z najbardziej szkodliwych ministrów. Jego podejście do wymiaru sprawiedliwości, podejście do kwestii szczucia jednych na drugich - mam na myśli obsesję na temat nieistniejącej ideologii LGBT, jego propozycje wycofania się z konwencji stambulskiej, to wszystko powoduje, że możemy śmiało powiedzieć, że wszyscy przegraliśmy w konflikcie między Ziobrą a Kaczyńskim - stwierdziła.

Odnosząc się do możliwości wejścia prezesa PiS w skład Rady Ministrów, oceniła, że "centrum rządu stanie się w tej chwili Jarosław Kaczyński". - To jest patologiczny system, w którym podwładny jest jednocześnie przełożonym - dodała.

Śmiszek: wszyscy się poobijali, wychodzą z siniakami po podpisaniu tego porozumienia

Hetman: dla zwykłego Polaka z ustaleń liderów Zjednoczonej Prawicy nie płynie żaden komunikat

- Myślałem, że jak wczoraj pan Kaczyński wyszedł i oznajmił, że ma radosną wiadomość, to myślałem, że powie, że wiedzą jak zapanować nad pandemią, jak poradzić sobie z kryzysem gospodarczym, i co zrobić, żeby już nikt nie stracił w związku z tym pracy - powiedział.

Dziambor: jeżeli Kaczyński wejdzie do rządu, to tylko dlatego, że Morawiecki nie jest w stanie zapanować nad Ziobrą

Głos w dyskusji zabrał również Artur Dziambor z Konfederacji: - Jeżeli Jarosław Kaczyński wejdzie do rządu i nie będzie premierem, to dojdzie do ciekawej sytuacji, że na spotkaniu Rady Ministrów na przykład Mateusz Morawiecki będzie coś proponował, a Jarosław Kaczyński będzie mówił: "panie premierze, ja bym to zrobił inaczej, ale to pan decyduje".