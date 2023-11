Co znajdzie się w umowie koalicyjnej? Ma zostać ogłoszona na dniach 

czytaj dalej

Członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Paweł Mucha nie nadzoruje pracy żadnego departamentu. - No to już jest sytuacja kuriozalna - stwierdził na antenie TVN24 profesor Marian Noga, ekonomista. Były członek Rady Polityki Pieniężnej odniósł się także do konfliktu w kierownictwie banku centralnego.