Siemoniak o umowie koalicyjnej PiS i Partii Republikańskiej: będzie w podręczniku kryminalistyki, a potem politologii

Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, odnosząc się w "Kropce nad i" w TVN24 do zapisów umowy koalicyjnej Prawa i Sprawiedliwości oraz Partii Republikańskiej, ocenił, że "jest to nagi klientelizm polityczny, rozdawanie stanowisk w zamian za głosy". Dodał, że "kiedyś ta umowa będzie w jakimś podręczniku, najpierw kryminalistyki, a potem politologii".

Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były szef MON, odniósł się w "Kropce nad i" w TVN24 do ujawnionych przez tvn24.pl zapisów umowy koalicyjnej Prawa i Sprawiedliwości oraz Partii Republikańskiej, która została zawarta w październiku 2021 roku, gdzie zdecydowana większość punktów odnosi się do podziału władzy: miejsc na listach, stanowisk w rządzie oraz w finansowanych z publicznych pieniędzy instytucjach. Tylko jeden w sposób ogólny odnosi się do programu.

Siemoniak: można się spodziewać, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej

Polityk PO mówił, że "to jest kwestia modelu polityki, którą tworzył w Polsce od kilku Jarosław Kaczyński, nie nastawionej na dobro wspólne, tylko na stanowiska i pieniądze".

- Jarosław Kaczyński demoralizuje tę grupę, (...), stanowiskami i pieniędzmi i oni to bezwzględnie wykorzystują. To jest wyłączna odpowiedzialność Jarosława Kaczyńskiego i można się spodziewać, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej i że całe państwo jest rozdane - jak w jakimś średniowieczu panom feudalnym - po kawałku, różnym frakcjom - mówił dalej.

- Jest to nagi klientelizm polityczny, rozdawanie stanowisk w zamian za głosy, demoralizujące dla tych wszystkich ludzi, (...), to jest rozszarpywanie państwa, to jest też parasol służb. Kto odkrył aferę w NBCR? Media i posłowie, a nie żadne służby. Więc to jest po prostu system zorganizowanego wykorzystywania posad państwowych dla rzesz ludzi niekompetentnych, pazernych - kontynuował.

Siemoniak mówił też, że "kiedyś ta umowa będzie w jakimś podręczniku, najpierw kryminalistyki, a potem politologii, (o tym - red.) co PiS zrobił z państwem". - Dzieci będą przecierały oczy ze zdumienia, że to było możliwe, że byli ludzie, którzy kierowali Polską w taki właśnie sposób - dodał gość TVN24.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mjz/kab

Źródło: TVN24