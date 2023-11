"Odchudzenie" podstawy, ograniczenie prac domowych, podwyżki. Edukacja w umowie koalicyjnej

czytaj dalej

Odpolitycznienie służb mundurowych i służb specjalnych, wprowadzenie czytelnych reguł państwowej kontroli nad nimi, likwidacja CBA i przekazanie jego zasobów i kompetencji do innych służb, między innymi do pionu zwalczania przestępstw korupcyjnych w Centralnym Biurze Śledczym Policji - to zapisy umowy koalicyjnej KO, Trzeciej Drogi i Lewicy dotyczące funkcjonowania służb.