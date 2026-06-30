Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kiedy uzasadnienie decyzji w sprawie "dwóch wież"? Rzecznik prokuratury o szczegółach

|
Kaczyński w prokuraturze
Prokurator Piotr Antoni Skiba o uzasadnieniu postanowienia w sprawie "dwóch wież"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP
Decyzja jest, ale uzasadnienie nie jest dostępne. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba przekazał, że szczegóły decyzji o umorzeniu śledztwa w sprawie "dwóch wież" zostaną podane dopiero w połowie lipca. Wyjaśnił powody.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła 25 czerwca śledztwo w sprawie "dwóch wież" wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego - poinformował we wtorek rzecznik i prokurator, Piotr Skiba. Pełnomocnik pokrzywdzonego biznesmena, mecenas Roman Giertych, zapowiedział złożenie zażalenia.

Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież zostało wszczęte przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie 10 lutego 2025 roku. Sprawa związana była z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na działce w Warszawie, która należała do powiązanej z PiS spółki Srebrna.

Sprawa "dwóch wież" umorzona. Rzecznik prokuratury o szczegółach

Rzecznik prokuratury przypomniał we wtorek, że śledztwo dotyczyło doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera, w okresie od maja 2017 r. do lipca 2018 roku, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości, w kwocie "nie mniejszej niż 1 300 000 euro", przez osoby działające w imieniu spółki Srebrna.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba poinformował w trakcie popołudniowej konferencji prasowej, że decyzja o umorzeniu śledztwa zapadła 25 czerwca. Zastrzegł, że nie może przekazać szczegółów dotyczących uzasadnienia prokuratury bez wcześniejszego uzyskania tłumaczenia na język niemiecki. To ma wpłynąć do drugiej połowy lipca - wynika z informacji przekazanych przez rzecznika. 

Skiba podał, że z uwagi na długość postanowienia, liczącego - jak mówił - 63 strony, referent sprawy zdecydował, iż prokuratura nie będzie szerzej informowała o sprawie do czasu uzyskania tłumaczenia postanowienia, "by wszystkie strony procesowe" mogły zapoznać się z uzasadnieniem w tym samym czasie, bezpośrednio po przesłaniu materiałów.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr A. Skiba
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr A. Skiba
Źródło zdjęcia: TVN24

Przekazał, że prokuratura prowadziła w tej sprawie "bardzo szerokie czynności procesowe", a przesłuchanych zostało 38 świadków. 

- Między innymi pan Gerald Birgfellner był przesłuchiwany chyba siedmiokrotnie - wskazał. - Dwie osoby nie zostały przesłuchane. Są to obywatele Austriaccy bądź przebywający najprawdopodobniej na terenie Austrii, których miejsca pobytu nie udało się ustalić - zaznaczył.

Kaczyński przesłuchany. "Jesteśmy szczęśliwi"
Dowiedz się więcej:

Kaczyński przesłuchany. "Jesteśmy szczęśliwi"

Prok. Skiba o decyzji prokuratury: bardzo dobrze uzasadniona

Powiedział też, że przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego było "ostatnim akordem tego śledztwa". W planach było również przesłuchanie 10 adwokatów i radców prawnych, jednak sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił w kwietniu wniosku o zwolnienie ich z tajemnicy zawodowej.

W śledztwie chodziło też o "nakłanianie" w lutym 2018 roku Geralda Birgfellnera do udzielenia korzyści majątkowej w kwocie 100 tysięcy złotych członkowi rady fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego, a następnie ułatwienia udzielenia ustalonemu członkowi rady nadzorczej tej fundacji korzyści majątkowej w kwocie 50 tysięcy złotych i jej przyjęcia "w zamian za nadużycie przez radę udzielonych jej uprawnień lub niedopełnienie ciążących na niej obowiązków". Także w tej kwestii umorzenie dotyczyło stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego.

Dowiedz się więcej:

"Wyborcza" publikuje zapis z przesłuchania Birgfellnera. "Przekazałem kopertę i pan Kaczyński poszedł do pokoju"

Prokuratora Skibę pytano o kopertę z 50 tysiącami złotych, jaka miała zostać wręczona księdzu Rafałowi Sawiczowi. - Z tego, co wyczytałem i zapoznałem się z uzasadnieniem, rozstrzygnięcie w tym zakresie znajduje się w postanowieniu - odparł rzecznik prokuratury. Dodał, że szczegóły, podobnie jak w pozostałych kwestiach, zostaną przekazane dopiero w drugiej połowie lipca.

Na koniec Skiba ocenił, że decyzja "była bardzo przemyślana" - Była bardzo dobrze wyważona, jest bardzo dobrze uzasadniona - podkreślił. 

OGLĄDAJ: Prokuratura umorzyła śledztwo ws. jednej z największej afer PiS
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
35 min
_JPII_Tymieniecka_lupa
Listy, o których nikt miał nic nie mówić. Historia ukrytej korespondencji Jana Pawła II
Tajemnica korespondencji
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
40 min
tymieniecka_wojtyla_scl
Alarmowała o pedofilii. Co zrobił papież?
Tajemnica korespondencji
Źródło: TVN24, PAP
Tagi:
ProkuraturaJarosław KaczyńskiRoman GiertychWarszawa
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Fabryka Ford Motor Company
Sztuczna inteligencja się nie sprawdziła. Gigant ponownie zatrudnia inżynierów
BIZNES
imageTitle
Jednostronny bilans. Była liderka rankingu kolejną rywalką Świątek
EUROSPORT
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Katastrofa awionetki na Bemowie. Jest śledztwo prokuratury
WARSZAWA
Ostrzeżenie przed gwałtownymi burzami
Parada chłodnych frontów przejdzie przez Polskę. Prognoza pogody początek lipca
METEO
Warszawski Szpital Południowy
Śledztwo w sprawie podsłuchu w prosektorium umorzone
WARSZAWA
Lily Allen
Fani oburzeni długością koncertu znanej piosenkarki. Artystka odpowiada
Kultura i styl
Tragiczny wypadek na trasie Reda-Mrzezino
Śmiertelne potrącenie przez pociąg na Pomorzu
Trójmiasto
imageTitle
Emocje wzięły górę. Łzy Świątek po meczu
EUROSPORT
Ukraina
Smog snuje się na Kijowem. Przez pożar w okolicy Czarnobyla
METEO
shutterstock_2792225079
Samolot z Warszawy przekierowany. "Załoga zgłosiła stan zagrożenia", po czym go "wycofała"
Polska
Ukraińcy "uciekają do Polski"? Dokąd ten korek
FAŁSZ"Tysiące Ukraińców" ucieka do Polski? Cel był inny
Michał Istel
AdobeStock_1314358087
Stres i późna kolacja? Ryzykowne połączenie
Anna Bielecka
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Zabił matkę mieczem, zginął od policyjnych kul. Nowe informacje z prokuratury
Rzeszów
Burza, piorun, dzień
Gdzie jest burza? Błyska się nad Tatrami
METEO
69-latek aresztowany w sprawie przesyłki, która trafiła do komendy w Iławie
Policjant ranny po otwarciu paczki. Zatrzymano 69-latka
Olsztyn
Pożar tira na S7
Pożar naczepy tira na S7
WARSZAWA
Władimir Putin
Coraz gorzej w Rosji? Wyniki badania budzą niepokój
BIZNES
imageTitle
Świątek przetrwała kryzysy. Ma awans
EUROSPORT
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Gdańsku. Elewacja domu mieszkalnego z balkonami. Budynek apartamentowy. Hipoteka w nieruchomości
Bez klimatyzacji i południowa strona. Łatwiej to zmienić
BIZNES
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
Sobkowiak-Czarnecka o zdjęciu: błąd
Polska
Kolejka karetek przed SOR szpitala w Otwocku
Wysoka temperatura i "rekordowe obciążenie" pogotowia ratunkowego
WARSZAWA
Wojciech Piątkowski i Michał Niepielski
"Kiedy pan Czarnek fundował nagrody dla gmin wolnych od LGBT, myśleliśmy o emigracji"
Bartłomiej Plewnia
Brytyjczycy "zmuszani do pozbycia się klimatyzatorów". Serio?
Brytyjczycy "zmuszani do pozbycia się klimatyzatorów". Serio?
Zuzanna Karczewska
Śnięte ryby w zbiorniku w Pilchowicach
Setki śniętych ryb pod zaporą. "Obraz szkód jest przerażający"
Wrocław
Jarosław Kaczyński
120 miliardów przepadło? Wiceminister: skala nadużyć za rządów PiS przerosła oczekiwania
BIZNES
Strażacy ugasili płonące auto
Auto spłonęło, kierowca pijany
WARSZAWA
Burza, niebezpieczne warunki
Alert RCB przed burzami
METEO
dolar dolary pieniadze usd shutterstock_1704791407
Nowi milionerzy jak grzyby po deszczu. "Więcej niż kiedykolwiek, wszędzie"
BIZNES
Mazowiecki Szpital Bródnowski
Dawid Kacprzyk koryguje faktury i zwraca pieniądze Szpitalowi Bródnowskiemu
WARSZAWA
Dwaj kolarze zmarli podczas maratonu (zdj. ilustracyjne)
Kolarze zmarli podczas wyścigu. Prokuratura podjęła decyzję
Klaudia Kamieniarz

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica