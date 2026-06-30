Polska Kiedy uzasadnienie decyzji w sprawie "dwóch wież"? Rzecznik prokuratury o szczegółach Oprac. Mikołaj Stępień |

Prokurator Piotr Antoni Skiba o uzasadnieniu postanowienia w sprawie "dwóch wież" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła 25 czerwca śledztwo w sprawie "dwóch wież" wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego - poinformował we wtorek rzecznik i prokurator, Piotr Skiba. Pełnomocnik pokrzywdzonego biznesmena, mecenas Roman Giertych, zapowiedział złożenie zażalenia.

Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież zostało wszczęte przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie 10 lutego 2025 roku. Sprawa związana była z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na działce w Warszawie, która należała do powiązanej z PiS spółki Srebrna.

Sprawa "dwóch wież" umorzona. Rzecznik prokuratury o szczegółach

Rzecznik prokuratury przypomniał we wtorek, że śledztwo dotyczyło doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera, w okresie od maja 2017 r. do lipca 2018 roku, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości, w kwocie "nie mniejszej niż 1 300 000 euro", przez osoby działające w imieniu spółki Srebrna.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba poinformował w trakcie popołudniowej konferencji prasowej, że decyzja o umorzeniu śledztwa zapadła 25 czerwca. Zastrzegł, że nie może przekazać szczegółów dotyczących uzasadnienia prokuratury bez wcześniejszego uzyskania tłumaczenia na język niemiecki. To ma wpłynąć do drugiej połowy lipca - wynika z informacji przekazanych przez rzecznika.

Skiba podał, że z uwagi na długość postanowienia, liczącego - jak mówił - 63 strony, referent sprawy zdecydował, iż prokuratura nie będzie szerzej informowała o sprawie do czasu uzyskania tłumaczenia postanowienia, "by wszystkie strony procesowe" mogły zapoznać się z uzasadnieniem w tym samym czasie, bezpośrednio po przesłaniu materiałów.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr A. Skiba Źródło zdjęcia: TVN24

Przekazał, że prokuratura prowadziła w tej sprawie "bardzo szerokie czynności procesowe", a przesłuchanych zostało 38 świadków.

- Między innymi pan Gerald Birgfellner był przesłuchiwany chyba siedmiokrotnie - wskazał. - Dwie osoby nie zostały przesłuchane. Są to obywatele Austriaccy bądź przebywający najprawdopodobniej na terenie Austrii, których miejsca pobytu nie udało się ustalić - zaznaczył.

Prok. Skiba o decyzji prokuratury: bardzo dobrze uzasadniona

Powiedział też, że przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego było "ostatnim akordem tego śledztwa". W planach było również przesłuchanie 10 adwokatów i radców prawnych, jednak sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił w kwietniu wniosku o zwolnienie ich z tajemnicy zawodowej.

W śledztwie chodziło też o "nakłanianie" w lutym 2018 roku Geralda Birgfellnera do udzielenia korzyści majątkowej w kwocie 100 tysięcy złotych członkowi rady fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego, a następnie ułatwienia udzielenia ustalonemu członkowi rady nadzorczej tej fundacji korzyści majątkowej w kwocie 50 tysięcy złotych i jej przyjęcia "w zamian za nadużycie przez radę udzielonych jej uprawnień lub niedopełnienie ciążących na niej obowiązków". Także w tej kwestii umorzenie dotyczyło stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego.

Prokuratora Skibę pytano o kopertę z 50 tysiącami złotych, jaka miała zostać wręczona księdzu Rafałowi Sawiczowi. - Z tego, co wyczytałem i zapoznałem się z uzasadnieniem, rozstrzygnięcie w tym zakresie znajduje się w postanowieniu - odparł rzecznik prokuratury. Dodał, że szczegóły, podobnie jak w pozostałych kwestiach, zostaną przekazane dopiero w drugiej połowie lipca.

Na koniec Skiba ocenił, że decyzja "była bardzo przemyślana" - Była bardzo dobrze wyważona, jest bardzo dobrze uzasadniona - podkreślił.

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