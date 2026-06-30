Polska Umorzenie śledztwa w sprawie "dwóch wież". Piotr Antoni Skiba o "bożkach" i "totemach" Kamila Grenczyn |

Skiba: nie widziałem żadnych portretów dygnitarzy państwowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo dotyczące "dwóch wież" w związku ze stwierdzeniem braku znamion czynu zabronionego. Sprawa ta wyszła na jaw w 2019 roku i związana jest z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na działce w Warszawie, należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Austriacki biznesmen Gerald Birgfellner uważa, że Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji.

Początkowo śledztwo prowadziła prokurator Ewa Wrzosek, delegowana wówczas do warszawskiej prokuratury okręgowej. W sierpniu 2025 roku podano, że została delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Prowadzenie śledztwa przejęła prokurator Małgorzata Szeroczyńska, zastępczyni Prokuratora Okręgowego w Warszawie.

Pełnomocnik Birgfellnera, Roman Giertych sugerował, że miało to związek ze śmiercią współpracownicy Kaczyńskiego, Barbary Skrzypek. Zeznawała ona w charakterze świadka w śledztwie w sprawie spółki Srebrna i "dwóch wież". Jak odpowiedziała Giertychowi prokuratura, Wrzosek "nie wyraziła zgody na przedłużenie delegacji i na prowadzenie sprawy w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie".

Pragniemy zdementować podnoszone kwestie związane ze zmianą referenta sprawy. Prok. Ewa Wrzosek nie wyraziła zgody na przedłużenie delegacji i na prowadzenie sprawy w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. — Prokuratura Okręgowa w Warszawie (@Prok_Okreg_Wawa) June 30, 2026 Rozwiń

Zarzuty o upolitycznienie pojawiły się jednak z obu stron.

Poseł PiS o gabinecie Szeroczyńskiej: ma wywieszone gadżety

Poseł PiS Janusz Cieszyński w Sejmie przekonywał dziennikarzy, że afera dotycząca budowy "dwóch wież" została "wymyślona" przez Giertycha. Mówił też o Szeroczyńskiej.

- To jest pani, która w swoim gabinecie, gdzie są prowadzone czynności prokuratorskie, gdzie powinna być gwarancja niezależności, ma wywieszone gadżety z logotypem swojego upolitycznionego Stowarzyszenia Lex Super Omnia - powiedział. Stowarzyszenie prokuratorskie zostało założone w 2017 roku. Jego członkowie protestowali przeciwko zmianom wprowadzonym przez PiS w wymiarze sprawiedliwości. - Nawet takie osoby nie będą chciały swoim nazwiskiem podpisywać się pod sprawami, które są zupełnie oczywiste - skomentował Cieszyński.

Janusz Cieszyński: aferę dwóch wież wymyślił Giertych Źródło: TVN24

Prokurator: nie widziałem portretów, ale są statuetki

Z kolei na briefingu prasowym rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba był pytany o zarzuty Romana Giertycha w sprawie politycznego podłoża decyzji. Giertych - wraz z drugim pełnomocnikiem, mecenasem Jackiem Dubois - zapowiedzieli złożenie zażalenia.

- W pokoju pani prokurator [Małgorzaty Szeroczyńskiej - red.] nie widziałem żadnych portretów dygnitarzy państwowych. Pani prokurator jest wyjątkowo niezależnym prokuratorem (...) i myślę, że jest to pewien efekt niezadowolenia z decyzji procesowej. Natomiast uważam, że na pewno są to słowa na wyrost - ocenił rzecznik.

Statuetka Temidy (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdjęcia: Kaspars Grinvalds/Shutterstock

Skiba przekazał też, że w gabinetach zarówno Szeroczyńskiej, jak i jego, znajdują się statuetki Temidy - w mitologii greckiej bogini sprawiedliwości oraz prawa. - To są jedyne bożki, totemy, jakie mamy przed sobą, przed swoimi oczami, przed podjęciem decyzji. Te szalki na tych wagach są równo ustalone - dodał, nawiązując do atrybutu Temidy.

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