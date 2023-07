Sprzęt dla Szpitala Praskiego od WOŚP. Owsiak: Niezwykła historia. Będzie służyć wszystkim

Warszawski Szpital Praski otrzymał od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy aparat ultrasonograficzny o wartości ponad 480 tysięcy złotych, który umożliwia całościową ocenę układu sercowo-naczyniowego. Swój wkład w pomoc dla placówki, jak przekazał szef WOŚP Jerzy Owsiak, miała Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Dodał, że historia z ultrasonografem "jest niezwykła".

Na konferencji zorganizowanej w środę w Szpitalu Praskim pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska powiedziała, że "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Warszawie jest od samego początku i Warszawa jest Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy od samego początku". - To jest nasz kolejny wspólny projekt - ogłosiła.

- Bardzo duży wspólny projekt zrealizowaliśmy w Szpitalu Południowym, gdzie uruchomiony został oddział neonatologii. Wielka Orkiestra wspomogła nas kwotą 6,5 miliona złotych. Cały oddział został wyposażony dzięki wsparciu Wielkiej Orkiestry, za co bardzo serdecznie dziękujemy. I to niejedyny projekt, bo zrealizowaliśmy ich wiele - mówiła.

Kaznowska wspomniała, że w stolicy jest dziewięć miejskich szpitali. - W ostatnich latach wydaliśmy ponad 100 milionów złotych na zakup sprzętu. I to jest nieprawdopodobne, że te potrzeby dalej są olbrzymie i tak będzie, sprzęt się starzeje, trzeba go wymieniać - przyznała.

Szef Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak opisał, że historia z przekazanym dla szpitala ultrasonografem "jest niezwykła". - Był tu telefon do pani Wandy [Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego - przyp. red.], która jest naszą przyjaciółką. Dzwoniąc do niej, pytając o zdrowie, wiedząc, że jest tutaj, w szpitalu praskim, pani Wanda wspomniała, troszkę mimochodem, że tu by się przydało "echo" nowe, bo tutaj już jest stare. W związku z tym powiedziałem: dobrze, spróbujemy zrobić, co się da - wspomniał.

Owsiak zaznaczył, że środki na zakup sprzętu pochodzą z funduszu specjalnego, z 29. Finału WOŚP. Podał, że ultrasonograf kosztował 483 804 złotych i 66 groszy.

Szef Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na konferencji przypominał o zbliżających się obchodach 79. rocznicy Powstania Warszawskiego. Przypomniał, że część powstańców jest cały czas wśród nas. - Średnia wieku to 95 lat, pani plutonowa Wanda Traczyk-Stawska 97 lat. Wanda, tulimy do serca i bardzo ściskamy - zwrócił się do uczestniczki powstania.

Wracając do przekazanego sprzętu, Owsiak zaznaczył, że będzie on służył wszystkim, na oddziale osób dorosłych. - Na tym to polega. Kiedy zbieramy pieniądze, gramy dla wszystkich. Róbmy tak do końca świata i jeden dzień dłużej - apelował.

