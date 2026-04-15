Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ultimatum Kaczyńskiego nie pomogło? "Potwierdzam, powołaliśmy do życia stowarzyszenie"

|
Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński
Patryk Michalski o decyzji Kaczyńskiego w sprawie stowarzyszenia Morawieckiego
Jarosław Kaczyński ogłosił grupie bliskich współpracowników, że politycy PiS, którzy zapiszą się do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, nie znajdą miejsca na listach wyborczych - ustalił Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego". Prezes PiS ogłosił ultimatum w wąskim gronie pod nieobecność między innymi Morawieckiego - wynika z ustaleń naszego dziennikarza. Wieczorem Wirtualna Polska podała, że były premier stowarzyszenie mimo wszystko powołał, co potwierdzili w sieci niektórzy politycy PiS.

Pilna narada władz PiS we wtorkowy wieczór dotyczyła m.in. planów Mateusza Morawieckiego, by utworzyć nowe stowarzyszenie. Według ustaleń Patryka Michalskiego, autora programu "News Michalskiego" w TVN24+, dyskusja najważniejszych polityków PiS była ostra i burzliwa, a koncepcję stowarzyszenia poparł wprost wyłącznie Ryszard Terlecki. - Idea stowarzyszenia idzie w złym kierunku i nie spotyka się z akceptacją większości w partii - mówi nam jedno ze źródeł.

Inny rozmówca z PiS dodaje, że pomysłu stowarzyszenia nie bronił nawet Piotr Gliński, postrzegany jako jeden z sojuszników Morawieckiego. - Morawiecki opowiadał, że chce sięgnąć po głosy centrum, że to ma służyć wszystkim i przyciągnąć wyborców, którzy nie zagłosowaliby na PiS. Powtarzał to, co mówi w ostatnim czasie, ale nie przekonał. Wprost padały zarzuty, że Morawiecki gra na rozłam PiS - opisuje nam źródło, które zna przebieg spotkania.

Z naszych ustaleń wynika, że Mateusz Morawiecki wcześniej opuścił posiedzenie władz PiS, co zapowiadał od początku. - Nie miało to związku z temperaturą spotkania, po prostu musiał wcześniej wyjść - precyzuje nasz rozmówca. Trzy źródła wskazują nam, że pod nieobecność Mateusza Morawieckiego dyskusja na temat jego przyszłego stowarzyszenia toczyła się w węższym gronie. - Były jasne oczekiwania, żeby rozwiązać tę kwestię i podjąć konkretną decyzję, która powstrzyma działania Morawieckiego - mówi nasz rozmówca.

Gabinet Kaczyńskiego i "cios w Morawieckiego"

Już pod nieobecność Mateusza Morawieckiego prezes PiS zaprosił do gabinetu na rozmowy w wąskim gronie m.in. Przemysława Czarnka, Mariusza Błaszczaka, Elżbietę Witek, Jacka Sasina i Zbigniewa Raua. Po naradzie i dyskusji Jarosław Kaczyński ogłosił w tym wąskim gronie, że politycy PiS, którzy zapiszą się do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, nie znajdą miejsca na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości - ustalił autor programu "News Michalskiego". Ultimatum prezesa PiS potwierdziliśmy w trzech źródłach.

- Prezes zdecydował, że jak ktoś chce działać w stowarzyszeniu Morawieckiego, to niech się zapisuje, ale miejsca na listach nie znajdzie - mówi nasz rozmówca. Politycy PiS, których zapytaliśmy o ocenę tej sytuacji, przekonują, że to "cios w Morawieckiego", który w praktyce może sobie założyć stowarzyszenie, ale nie ma co liczyć na wsparcie polityków, którzy chcą pozostać aktywni w PiS.

Inny rozmówca ocenia, że to bolesna decyzja dla Mateusza Morawieckiego i jego ludzi, która zweryfikuje, czy były premier rzeczywiście - tak jak deklaruje - nie zamierza odchodzić z PiS. - To powinien być koniec stowarzyszenia Morawieckiego - dodaje inny rozmówca.

Zaskoczenie wśród harcerzy

Jeden ze stronników byłego premiera przyznaje, że o ultimatum Jarosława Kaczyńskiego nie słyszał. - Może być tak, że Morawiecki dowie się o ultimatum z tekstu i usłyszy od Jarosława Kaczyńskiego, jaka jest decyzja - mówi jeden z naszych rozmówców. - Oficjalnego ogłoszenia takiej decyzji nie było, ja nie słyszałem - ucina inny rozmówca z frakcji harcerzy.

Dziennikarz TVN24+ we wtorkowym programie "News Michalskiego" pytał posła PiS Michała Wójcika o plany utworzenia stowarzyszenia przez Mateusza Morawieckiego. Poseł powiedział, że nie zapisałby się do tego stowarzyszenia, ale zaapelował, by "nie wbijać klina" w różne środowiska wewnątrz PiS. Stwierdził też, że nie wie, jaki jest cel stowarzyszenia i zapowiadał, że zapyta o to Mateusza Morawieckiego podczas narady władz partii, która odbyła się wieczorem.

Morawiecki powołał Stowarzyszenie Rozwój Plus

Wieczorem Wirtualna Polska poinformowała, że Morawiecki mimo wszystko powołał inicjatywę Stowarzyszenie Rozwój Plus. W rozmowie z portalem potwierdził to sam wiceprezes PiS. W mediach społecznościowych powołanie stowarzyszenia potwierdzili politycy utożsamiani z frakcją Morawieckiego.

"Potwierdzam, powołaliśmy do życia Stowarzyszenie Rozwój Plus. Chcemy łączyć i budować silną Polskę" - napisał były wiceminister zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński. Były szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przekazał, że "to honor być wśród członków założycieli Stowarzyszenia".

Europoseł PiS Piotr Mueller ocenił, że "musimy tworzyć szerokie porozumienie dla rozwoju Polski". "Pozyskiwanie nowych środowisk, które chcą ambitnej Polski to nasze wspólne zadanie. Miło mi być w gronie założycieli stowarzyszenia. Działamy!" - napisał.

Powołanie stowarzyszenia potwierdzili też między innymi zawieszony w prawach członka PiS Krzysztof Szczucki, Waldemar Buda, Marcin Horała i Paweł Jabłoński. 

OGLĄDAJ: Wójcik o "więzionych kobietach". "A podoba się panu 'szajsik za gruby hajsik'?"
Michał Wójcik - News Michalskiego

Wójcik o "więzionych kobietach". "A podoba się panu 'szajsik za gruby hajsik'?"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24+, Wirtualna Polska

Źródło zdjęcia głównego: Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl

Udostępnij:
Tagi:
Mateusz MorawieckiPrawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiMichał Dworczyk
Patryk Michalski
Patryk Michalski
Dziennikarz TVN24
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Przymrozki, pogoda
Nocą w części kraju wystąpią przymrozki
METEO
GettyImages-2271507188
Pięć goli przed przerwą w piłkarskim spektaklu. Real znowu z przodu
RELACJA
Kobieta została potrącona na przejściu dla pieszych (zdjęcie ilustracyjne)
Jedno auto się zatrzymało, drugie nie. Potrąciła pieszą i straciła prawo jazdy
WARSZAWA
imageTitle
Zwycięski powrót Świątek. Kryzysy były chwilowe
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
"Ze smutną miną chyba zastanawiał się, jak spakować walizkę"
Kropka nad i
Zbigniew Bogucki
Bogucki o wecie prezydenta. "Bylibyśmy już dzisiaj w innym miejscu"
BIZNES
Renowacja kaplicy na wolskim cmentarzu prawosławnym
Bogurodzica, cherubiny i anioły. Nikt nie wiedział, co jest pod tynkiem
WARSZAWA
Wpis Donalda Trumpa
Kolejna grafika w mediach społecznościowych Trumpa
Corio
Rafineria w płomieniach
BIZNES
Uszkodzony przez burzę kościół w Wisconsin
Wichura zerwała dach kościoła. "Tak wielkich zniszczeń jeszcze nie widziałem"
METEO
GettyImages-2270936544
Iga Świątek - Laura Siegemund w 2. rundzie w Stuttgarcie
EUROSPORT
Sławomir Cenckiewicz
Tomczyk o żądaniach Cenckiewicza: absurdalne
Mikołaj Stępień
imageTitle
Ważą się losy trenera skoczków. Decyzja w ciągu tygodnia lub po wyborach w PZN
EUROSPORT
Statek czeka na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz (08.04.2026)
Dziewięć statków zawróconych. Tak USA blokują cieśninę Ormuz
BIZNES
imageTitle
Deklasacja w finale. Obrończynie tytułu bezlitosne
EUROSPORT
imageTitle
Tor Poznań kupił czas. Wykonanie decyzji o zamknięciu wstrzymane
EUROSPORT
Mgła, zamglenie, noc, ograniczona widzialność
Nocą widzialność może spaść miejscami do 100 metrów
METEO
imageTitle
62 niewymuszone błędy. Obrończyni tytułu już za burtą w Stuttgarcie
EUROSPORT
Mężczyznę rozpoznał dyżurny
Dachowanie, ucieczka i niespodziewana wizyta na komendzie. Tak wpadł 24-latek
WARSZAWA
shutterstock_2756362911_1
Rachunek na blisko 60 miliardów dolarów. Konieczna naprawa infrastruktury energetycznej
BIZNES
Polskie myśliwce
Polska poderwała myśliwce. Dwa lotniska wstrzymują operacje
Polska
Timmy otrzyma jeszcze jedną szansę na ratunek
Zwrot akcji w sprawie Timmy'ego. Podejmą jeszcze jedną próbę uratowania humbaka
METEO
40-latek był poszukiwany do odbycia kary więzienia
Ojciec i dwaj synowie. Wszyscy poszukiwani
Trójmiasto
Protest przeciwko odłowowi dzików
Protest pod oknami Trzaskowskiego. "Dzik jest dobry, ratusz zły"
WARSZAWA
imageTitle
Sędzia zastrzelony w trakcie meczu
EUROSPORT
berlin niemcy - tilialucida shutterstock_2600749799
"Drobne korzyści". Władze będą nagradzać turystów
BIZNES
goclaw warszawa bloki - marekusz shutterstock_2444430143
Zmiana zasad w najmie krótkoterminowym. Jest zielone światło Sejmu
BIZNES
imageTitle
Nieznany młody polski kolarz zaskakuje. Otarł się o podium
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński i Donald Tusk
Kaczyński przeciwko Tuskowi. Sąd zdecydował
Polska
Konflikt na Bliskim Wschodzie
Ministrowie finansów kilkunastu państw ostrzegają: to zagraża stabilności
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

