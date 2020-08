Ulewy, burze, podtopienia, interwencje strażaków. "Zalaniu uległy dwie szkoły podstawowe"

- Cała woda nas zalewała, a jak ciężarówka jechała, to wszystko leciało do nas - relacjonowały mieszkanki Puław po intensywnych opadach deszczu, które przeszły między innymi przez tereny Lubelszczyzny. Straż pożarna w Puławach musiała podejmować interwencje w 17 zdarzeniach.

"Na chwilę poszedłem do mieszkania, wracając już miałem jedną stronę posesji zalaną"

Do licznych podtopień doszło w innych częściach kraju, między innymi w województwie wielkopolskim. - Deszcz padał bardzo mocny. Ja akurat wróciłem z lasu. rozmawiałem tu chwilę z sąsiadem, to w rowie było pół metra wody czystej. Na chwilę poszedłem do mieszkania, wracając to już miałem jedną stronę posesji zalaną - powiedział pan Eugeniusz, mieszkaniec zalanej posesji w Smardowie.