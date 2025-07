Niż genueński w Polsce. "Nie jest tak, że najgorsze już za nami"

Adamowicz: najgorsze opady przed nami Źródło: TVN24

Do Polski wkroczył niż genueński i związane z nim obfite opady deszczu oraz pierwsze podtopienia.

Jak przekazał KPRM najbardziej zagrożone są województwa: śląskie, opolskie i małopolskie. We wtorek przez całą dobę strażacy odnotowali 1012 interwencji, główne związanych z burzami, do których doszło w poniedziałek - przekazał w środę w nocy rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski. Najwięcej zdarzeń we wtorek odnotowano na Podkarpaciu (388).

W środę rano w siedzibie MSWiA premier Donald Tusk omówi aktualną sytuacją pogodową w trakcie zwołanego sztabu kryzysowego. Wezmą w nim udział również ministrowie: Tomasz Siemoniak (MSWiA), Władysław Kosiniak-Kamysz (MON), Dariusz Klimczak (MI) oraz minister Marcin Kierwiński.

