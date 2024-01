Kiedy Kamiński i Wąsik wyjdą na wolność? Wiceministra sprawiedliwości wyjaśnia przebieg procedury

"Osoba, która zostaje zwolniona z zakładu karnego bądź aresztu śledczego, musi opuścić jednostkę tego samego dnia"

Wcześniej we wtorek wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart opisywała w Sejmie przebieg procedury po ewentualnym ułaskawieniu prezydenta. Jak mówiła, "dokumenty muszą dotrzeć do aresztu śledczego". - To jest coś, na co nie mamy wpływu, ale w momencie, kiedy dokumenty wpływają do jednostki, to natychmiast procedura zwolnienia skazanych jest realizowana i tego samego dnia wychodzą na wolność - dodała.