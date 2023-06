KPRP o prawie łaski wobec "kary prawomocnie orzeczonej". Paprocka: to opis w jakiś sposób wprowadzający w błąd

Na stronie kancelarii prezydenta widnieje informacja, iż prawo łaski może być zastosowane wobec "kary prawomocnie orzeczonej". Pytana była o to w "Rozmowie Piaseckiego" Małgorzata Paprocka z KPRP w kontekście ułaskawienia przez Andrzeja Dudę między innymi ministra Mariusza Kamińskiego przed uprawomocnieniem się wyroku. - To jest pewien opis, który pewnie jest w jakiś sposób wprowadzający w błąd. Bardzo jestem niezadowolona z tego faktu, że (jest) taka informacja, będę to zaraz wyjaśniać - mówiła Paprocka.

Sąd Najwyższy we wtorek uchylił umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych byłych szefów CBA, w tym Macieja Wąsika. Została ona przekazana do ponownego rozpoznania w sądzie okręgowym. Sprawa ma związek z ułaskawieniem skazanych przez prezydenta Andrzeja Dudę zanim wyrok się uprawomocnił. Eksperci wskazują, że było to precedensowe zdarzenie w polskim porządku prawnym.

KPRP informuje o prawie łaski wobec "kary prawomocnie orzeczonej"

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydent RP Małgorzata Paprocka była pytana w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o sprawę ułaskawienia. Prowadzący program Konrad Piasecki zwrócił uwagę, że na stronie KPRP w zakładce o kompetencjach prezydenta, na podstronie "prawo łaski" napisano, iż "na mocy art. 139 Konstytucji Prezydent stosuje prawo łaski".

"Prezydent ma możliwość darowania – w całości lub częściowego złagodzenia – kary prawomocnie orzeczonej" - czytamy w informacji, w brzmieniu na 7 czerwca 2023 r. jeszcze około godziny 10.19.

Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu.

Zrzut ekranu ze strony KPRP z informacją na temat prawa łaski z zakładki "kompetencje" (zdjęcie z 07.06.2023 r.) prezydent.pl

Na stronie prezydenta jest również inna podstrona dotycząca prawa łaski, na którą można wejść poprzez zakładkę "aktualności".

Informacja tam zawarta - w kształcie na 7 czerwca 2023 r. przed godziną 10 - brzmi inaczej, choć wciąż zwraca się w niej uwagę na kwestię prawomocności wyroku.

"Prawo łaski jest szczególnym, określonym w art. 139 Konstytucji RP, uprawnieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Istotą tego uprawnienia jest całkowite lub częściowe uwolnienie skazanego od skutków karnych wyroku sądu" - czytamy.

"Akt łaski nie zmienia wyroku sądu i nie podważa winy skazanego. Celem postępowania ułaskawieniowego jest ustalenie, czy po wydaniu prawomocnego wyroku zaistniały w życiu skazanego szczególne wydarzenia powodujące nadmierną dolegliwość wymierzonej kary" - dodano.

Zrzut ekranu ze strony KPRP z informacją na temat prawa łaski z zakładki "aktualności" (zdjęcie z 07.06.2023 r.) www.prezydent.pl

Prezydencka minister: To pewien opis. W jakiś sposób wprowadzający w błąd

- To jest pewne rozwinięcie doktrynalne, natomiast nie mam żadnej wątpliwości co do tego, szczególnie w kontekście dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego, (...), że ułaskawienie obejmuje również abolicję indywidualną. Fakt, prawdą jest to, że zastosowaną jednostkowo - odparła Paprocka.

Gdy Piasecki wskazywał, że na prezydenckiej stronie informuje się, iż ułaskawić można tylko w przypadku prawomocnego wyroku, minister stwierdziła, że "to jest najbardziej klasyczna i najczęściej spotykana droga". - To jest pewien opis, który pewnie jest w jakiś sposób wprowadzający w błąd. Bardzo jestem niezadowolona z tego faktu, że (jest - przyp. red.) taka informacja, będę to zaraz wyjaśniać - dodała.

Zrzut ekranu ze strony KPRP z informacją na temat prawa łaski (zdjęcie z 07.06.2023 r.) prezydent.pl

- Natomiast, panie redaktorze, nie mam żadnej wątpliwości, i mówię to patrząc panu głęboko w oczy, że akt łaski prezydenckiej obejmuje abolicje indywidualną. Odsyłam do wyroku Trybunału (Konstytucyjnego - red.) z 2017 roku - kontynuowała.

Mówiła również, że informacja na stronie prezydenta to "nie interpretacja" przepisu. - To jest pewnego rodzaju informacja - przekonywała. - Strona internetowa kancelarii prezydenta to jest informacja o działaniu. Natomiast oczywiście w kontekście takim jest to wprowadzające w błąd - dodała Paprocka.

Małgorzata Paprocka w "Rozmowie Piaseckiego" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akr/adso

Źródło: TVN24, tvn24.pl