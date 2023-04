Biedroń o sytuacji ze zbożem: mam wrażenie, że scenariusz tego działania jest napisany na Kremlu

Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy, odnosząc się "Kropce nad i" w TVN24 do sytuacji związanej z ukraińskim zbożem, stwierdził, że "Polska znów okazała się niewiarygodna nie tylko dla Ukrainy, ale także dla całej Unii Europejskiej". Dodał, że unijny komisarz do spraw rolnictwa "w Brukseli jest osamotniony". - Mam wrażenie, że scenariusz tego działania jest napisany na Kremlu - stwierdził.

W sobotę weszło w życie rozporządzenie ministra rozwoju i technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Zgodnie z regulacjami, że do 30 czerwca 2023 roku obowiązuje zakaz przywozu od naszych wschodnich sąsiadów m.in. zboża, cukru czy jaj. Objęło to również tranzyt.

Transport produktów rolnych, w tym m.in. zboża z Ukrainy zostanie jednak wznowiony o północy z czwartku na piątek. To wynik rozmów, jakie we wtorek zakończyły się między Polską a Ukrainą.

Biedroń: komisarz Wojciechowski jest osamotniony w Brukseli

- PiS sygnały o tym, że mogą być problemy ze zbożem i innymi produktami spożywczymi, dostawał nie tylko od opozycji, ale także od Unii Europejskiej już ponad rok temu. I rok temu były apele o to, żeby przygotować się do tej sytuacji. Były apele nie tylko tutaj w Polsce, ale także do pana komisarza Wojciechowskiego, komisarza z Prawa i Sprawiedliwości - mówił. Janusz Wojciechowski to unijny komisarz ds. rolnictwa.