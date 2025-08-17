Logo strona główna
Polska

"Jeśli ten morderca nie zostanie ukarany, to zagrożona będzie cała Europa, w tym Polska"

Władimir Putin
"Jeśli ten morderca nie zostanie ukarany, to zagrożona będzie cała Europa, w tym Polska"
Źródło: TVN24
Żądania Rosji de facto oznaczają kapitulację Ukrainy - powiedział w "Faktach po Faktach" Mykoła Kniażycki, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy. Stwierdził, że celem Putina jest odbudowanie Związku Radzieckiego. Ostrzegł też, że jeśli plan Putina zostanie zrealizowany, zagrożona będzie cała Europa.

W poniedziałek, na zaproszenie Donalda Trumpa, Wołodymyr Zełenski złoży wizytę w Waszyngtonie. Do spotkania dojdzie trzy dni po szczycie Putin-Trump na Alasce. Rozmowy przywódców USA i Ukrainy mają dotyczyć inicjatyw na rzecz zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Do spotkania dołączy kilkoro przywódców europejskich. Wciąż nie wiadomo, kto będzie reprezentował Polskę.

"Ukraina jest gotowa rozmawiać o rozejmie po tej linii, która jest teraz"

- W Ukrainie wszyscy obawiają się, że Trump będzie mówić o tym, że musimy oddać jakieś terytorium ukraińskie. Oczywiście zgodnie z konstytucją Ukrainy to jest zabronione, to jest niemożliwe - mówił w "Faktach po Faktach" Mykoła Kniażycki, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy.

Zwrócił uwagę, że Rosjanie przez 11 lat "nie zdołali zwyciężyć w obwodzie donieckiem, a teraz chcą otrzymać cały ten obwód". Podkreślił, że wciąż obecne są tam ukraińskie wojska, które "nie mają żadnego powodu, by oddać to terytorium Rosji".

- Ukraina jest gotowa rozmawiać o rozejmie po tej linii (frontu - red.), która jest teraz i nic więcej - stwierdził. - Liczymy na to, że państwa Unii Europejskie będą wspierać Ukrainę - mówił. Podkreślił, że dla Ukraińców "jest bardzo ważne, że społeczeństwo amerykańskie, wyborcy Trumpa też wspierają Ukrainę". - Może to wywrze presję na Trumpie - dodał.

Kniażycki: żądania Rosji de facto oznaczają kapitulację Ukrainy

Jak mówił ukraiński deputowany, żądania Rosji, w tym dotyczące terytorium, zakazu akcesji do NATO, czy uznania języka rosyjskiego za oficjalny w Ukrainie, oznaczają de facto kapitulację Ukrainy. - Dlatego wsparcie państw europejskich jest tak ważne - podkreślił. 

Pytany, dlaczego jego zdaniem szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow przybył na szczyt w Anchorage ubrany w sweter z napisem ZSRR, Kniażycki odparł, że "to jest właśnie cel Putina - odnowić Związek Radziecki".

Ostrzegł przed konsekwencjami realizacji "planu Putina", nie tylko dla Ukrainy, ale i całej Europy. - Jeśli ten morderca nie zostanie ukarany, to zagrożona będzie cała Europa, w tym Polska - dodał.

Autorka/Autor: momo/dap

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MIKHAIL SINITSYN/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Wojna w UkrainieUkrainaRosjaDonald Trump
