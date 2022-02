Ukraińcy przybywają do Polski. Apel o zgłaszanie się uchodźców do punktów recepcyjnych

O rejestrowanie się uchodźców z Ukrainy w punktach recepcyjnych, zlokalizowanych w pobliżu przejść granicznych oraz w Przemyślu, zaapelował prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek. Nie jest to obowiązkowe, by wjechać na terytorium naszego kraju, ale rejestracja jest konieczna między innymi po to, by rozpocząć procedurę nadania statusu uchodźcy. Jak poinformował w niedzielę wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, punkty recepcyjne zostaną uruchomione we wszystkich województwach.