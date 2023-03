Został ranny, gdy jechał z pomocą. Nie żyje wolontariusz z Polski

Polska inicjatywa pomocowa "Nehemiasz" informowała 18 marca, że jej dwaj wolontariusze zostali ranni w wyniku rosyjskiego ostrzału na wschodzie Ukrainy i znajdują się w szpitalu w Dnieprze. Lżejsze rany odniósł mieszkający na stałe w Polsce obywatel Ukrainy. Z kolei ciężej ranny został obywatel Polski. W wyniku ostrzału doznał on rozległych obrażeń jamy brzusznej.

W piątek organizacja podała, że lżej ranny mężczyzna jest już w Polsce, natomiast drugi ma zostać przewieziony do innego ukraińskiego miasta w celu dalszego leczenia i późniejszego transportu do Polski. Kolejne informacje o stanie zdrowia hospitalizowanego w Ukrainie ochotnika podano w niedzielę. "Przez większość czasu ranny jest utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej, by wspierać regenerację rozległych obrażeń. Wciąż trzymamy się nadziei, jest nieco większa niż w poprzednich dniach" – napisano na Facebooku.