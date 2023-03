Premier: nie zgadzamy się na to, by ukraińskie zboże trafiało do Polski, destabilizowało rynki lokalne

Ukraińskie zboże dzisiaj destabilizuje nasz rynek - powiedział w KPRM premier Mateusz Morawiecki. Na konferencji ogłosił, że rząd przekaże list do Komisji Europejskiej "z żądaniem natychmiastowego działania, wykorzystania wszystkich instrumentów, dostępnych procedur i przepisów", aby "ograniczyć wpływ zboża ukraińskiego na rynki krajów sąsiadujących z Ukrainą".

Mateusz Morawiecki na konferencji w KPRM mówił między innymi o kwestii ukraińskich zbóż, które wjeżdżają do naszego kraju.

- Poleciłem panu premierowi (ministrowi rolnictwa Henrykowi) Kowalczykowi wypracowanie odpowiednich zasad, bardzo szybko, które nie tylko pozwolą nam upłynnić część zboża, które zostało zgromadzone w Polsce, to znaczy sprzedać w północnej Afryce, na Bliskim Wschodzie, tam gdzie zresztą to zboże miało trafiać, ale również wprowadzenie odpowiednich przepisów, zapisów, które będą pozwalały ograniczyć wpływ zboża ukraińskiego do Polski - ogłosił.

Według Morawieckiego "to zboże dzisiaj destabilizuje nasz rynek". - My sobie z tego zdajemy sprawę i dlatego pan minister rolnictwa i rozwoju wsi dostał jednoznaczne zadanie, aby ograniczyć ten wpływ zboża - dodał.

Premier: nie zgadzamy się, aby to zboże trafiało na rynek polski

Szef rządu relacjonował, że w trakcie ostatnich obrad Rady Europejskiej "uzgodnił z premierami kilku krajów Unii Europejskiej, tych które graniczą z Ukrainą, że przekażemy list do przewodniczącej Ursuli von der Leyen, do Komisji Europejskiej z żądaniem natychmiastowego działania, wykorzystania wszystkich instrumentów, wszystkich dostępnych procedur i przepisów, aby ograniczyć wpływ zboża ukraińskiego na rynki krajów sąsiadujących z Ukrainą".

- My jesteśmy gotowi pomagać, brać to zboże i wywozić to zboże do Afryki, proszę bardzo, ale nie zgadzaliśmy się na to i nie zgadzamy, aby to zboże trafiało na rynek polski, na rynek rumuński, bo takie samo zdanie miał prezydent i premier Rumunii, z którymi rozmawiałem, i destabilizowało rynki lokalne - powiedział w kancelarii premiera Morawiecki.

Premier tłumaczył, że w piśmie zaproponowano "wszelkie możliwe środki, łącznie z kontyngentami, cłami ochronnymi, różnymi przepisami, które ograniczą ten wwóz na zasadzie docelowego kraju wwozu, jakim w tym przypadku byłaby Polska".

- Natomiast jeżeli ktoś chce wywozić przez terytorium Polski do Gdańska i stamtąd dalej do Afryki czy na Bliski Wschód, czy do innych krajów świata, to proszę bardzo, niech sobie to robi - dodał.

Morawiecki oświadczył, że rząd "oczekuje teraz kroku po stronie Komisji Europejskiej". - Piłka jest po drugiej stronie kortu. Droga pani przewodnicząca Komisji Europejskiej prosimy o działanie i to nie tylko my, Polska, bo dokładnie takie problemy mają Rumuni, Węgrzy, Słowacy, Bułgarzy, Czesi i kilka innych krajów - twierdził. Dodał, że pismo zostanie przekazane "dziś, najpóźniej jutro".

W sesji pytań premier pytany był, dlaczego reakcja w sprawie ukraińskich zbóż następuje tak późno. - Reakcja nastąpiła dużo wcześniej. Nasz wniosek, pierwsze wnioski, które skierowaliśmy do Komisji, to był styczeń i luty tego roku - odpowiadał. - W grudniu podjęliśmy działania o charakterze upłynnienia tego zboża. To nie jest tak, że ono nie wyjeżdża, tylko wyjeżdża go zdecydowanie za mało, a dzisiaj chcemy, żeby wyjeżdżało całe to zboże - oświadczył.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczął się dziś "okrągły stół" rolniczy w sprawie sytuacji na rynku w związku z ilością sprowadzonego ukraińskiego zboża do Polski. W ubiegły czwartek rolnicy rozpoczęli protest przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie. Domagają się między innymi właśnie uregulowania kwestii zboża z Ukrainy.

