Kowalczyk na środowej konferencji przypomniał, że rząd we wtorek przyjął uchwałę w sprawie terminala produktów rolno-spożywczych w Gdańsku. - To decyzja o zapotrzebowaniu na dzierżawę nabrzeża portowego w Gdańsku (...), umożliwiająca bezprzetargowe wydzierżawienie nabrzeża przez zarząd portu na rzecz Krajowej Grupy Spożywczej, żeby zwiększyć możliwości eksportowe - powiedział Kowalczyk.

Kowalczyk: poprosiliśmy Komisję Europejską o pomoc w transporcie zboża z Ukrainy

- Jeśli otrzymamy pomoc techniczną, to każda ilość zboża zostanie przez Polskę sprawnie przewieziona - zapewnił Kowalczyk. Dodał, że jeśli dojdzie do odblokowania portów na Morzu Czarnym, to kryzys żywnościowy zostanie zażegnany. - Jeśli nie, to tylko międzynarodowa pomoc Polsce i Rumunii może doprowadzić do skutecznego przewozu zbóż. My takich możliwości nie mamy - powiedział.