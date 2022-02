Ukraina została zaatakowana przez Rosję. Manifestacje wsparcia Ukrainy w wielu miastach w Polsce

W reakcji na trwającą inwazję Rosji na Ukrainę w piątek w wielu miastach w Polsce zorganizowano manifestacje solidarności z Ukrainą. - Jestem tutaj, żeby pokazać wparcie, tylko tyle na razie mogę zrobić - mówiła jedna z uczestniczek wiecu we Wrocławiu. Pikiety zorganizowano również między innymi w Warszawie, Częstochowie czy Poznaniu, ale także w mniejszych miastach. Manifestanci mieli ze sobą ukraińskie flagi i transparenty.

Ukraina została zaatakowana przez Rosję po wydanym przez Władimira Putina rozkazie przeprowadzenia specjalnej operacji wojskowej w Donbasie. Do ataków na infrastrukturę wojskową dochodzi w wielu ukraińskich regionach i miastach. Ucierpiały również inne obiekty, śmierć ponieśli cywile.

W piątek, w drugim dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ludzie wyszli na ulice wielu polskich miast, by wyrazić wsparcie dla Ukrainy i potępić agresję Rosji.

Manifestacja w Warszawie

W Warszawie na alei Jana Chrystiana Szucha o godzinie 18 rozpoczęła się pikieta "Wszyscy jesteśmy Ukraińcami - marsz poparcia dla Ukrainy". Organizatorami są między innymi Akcja Demokracja, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Fundacja Otwarty Dialog czy Euromajdan-Warszawa.

Wrocław. Manifestująca: to, co się dzieje, to jest hańba

Pikieta odbyła się również na wrocławskim rynku pod pręgierzem, gdzie przybyło około tysiąca osób. Wiele z nich miało ze sobą ukraińskie flagi. Po manifestacji pod pręgierzem, protestujący przeszli pod Konsulat Ukrainy we Wrocławiu.

Jedna z uczestniczek pytana, dlaczego zdecydowała się pojawić na rynku, odparła: - A jak można było nie przyjść?

- To, co się dzieje, to jest hańba. Mi brak słów szczerze mówiąc. Jestem tutaj, żeby pokazać wparcie, tylko tyle na razie mogę zrobić - powiedziała pani Ola.

W Częstochowie nie kryto łez

Wiec "Solidarni z Ukrainą" odbył się również w Częstochowie, gdzie pojawiło się wiele osób. U części z nich widać było łzy. Demonstranci mieli ze sobą liczne transparenty w języku polskim, angielskim i ukraińskim. Widoczne były flagi Ukrainy i Unii Europejskiej.

Jeden z przemawiających tam mówił, że Putin "napadł na niczemu winne państwo, niczemu winny naród". - To jest coś strasznego - ocenił. Dodał, że "świat zachodni zbyt bagatelizował poczynania tego człowieka".

W Ełku wiec z inicjatywy posłanki

Z inicjatywy posłanki Anny Wojciechowskiej (KO) wiec zorganizowano również na skwerze przy Rusałce, przy ulicy Wojska Polskiego w Ełku.

Poznań. "Precz z imperializmem, precz z wojną"

W Poznaniu zebrano się przed konsulatem Ukrainy. Skandowano: "Solidarność naszą bronią", "Ukraina", "Precz z imperializmem, precz z wojną".

Reporter TVN24 rozmawiał z Ukrainką, która brała udział w pikiecie. Przekazała, że ma w ojczyźnie bliskich i w piątek, kiedy wstała, czuła w sercu ból.

Grodzisk Wielkopolski i rozmowy o tym, jak pomóc

W piątek zgromadzono się również na Placu św. Anny w Grodzisku Wielkopolskim. Grupa kilkunastu osób spotkała się tam, by wyrazić wsparcie dla Ukrainy, wymienić się informacjami o ewentualnej pomocy, odsłuchać hymnu Ukrainy i nawzajem się pocieszyć. Mówiono o pomocy materialnej, psychologicznej, o próbie zapewnienia dachu nad głową przybywającym do Polski Ukraińcom.

Ełk

Manifestację wsparcia dla Ukrainy zorganizowano również w Ełku. Zebrani mieli ze sobą niebiesko-żółte kartki z napisem "Solidarni z Ukrainą".

