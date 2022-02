Ukraińska tłumaczka o wyjeździe z Kijowa. "Ludzie z gotówką ustawiali się w kolejce: zabierzcie mnie byle gdzie"

Ukraina walczy z rosyjską inwazją, część jej obywateli opuszcza kraj. Katarzyna Chorzewski, ukraińska tłumaczka wspominała w "Faktach po Faktach", jak ludzie wyjeżdżali z Kijowa. - Cena nie miała znaczenia tak naprawdę. Ludzie chcieli się wydostać, bo czuli grozę - mówiła. Roman Babak, który wspiera Ukraińców przekraczających polską granicę, mówił o swojej motywacji do niesienia pomocy. Ukraiński deputowany Ariev Volodimir opowiadał zaś o sytuacji w kraju.

Ukraińska tłumaczka i lektorka języka polskiego Katarzyna Chorzewski, która w piątek wyjechała z Kijowa do Polski, działający w Polsce ukraiński przedsiębiorca, wolontariusz przewożący Ukraińców z granicy Roman Babak oraz ukraiński deputowany Ariev Volodimir byli gośćmi sobotniego wydania "Faktów po Faktach".

Jak długo Kijów będzie walczył? Ukraiński deputowany: tak długo, jak trzeba

Mówił też, że jest "bardzo wdzięczny całemu polskiemu narodowi". - Byli wśród pierwszych, którzy rozpoczęli krzyk na świecie, że Ukraina potrzebuje pomocy i oni byli wśród tych pierwszych, którzy zaczęli oferować pomoc Ukrainie, by Ukraina była silna - powiedział polityk.

Babak: to wzruszyło mnie na tyle, że zdecydowałem się pomagać

Babak mówił zaś o swojej motywacji do pomocy Ukraińcom, którzy uciekając przed wojną, udają się do Polski. Wspominał, że wszystko zaczęło się od tego, że pojechał na granicę odebrać żonę i córkę swojego szwagra.

- Jak przyjechałem tam pierwszy raz, byłem zaskoczony, jak zobaczyłem to, co zobaczyłem. (Tam - red.) są dzieci poniżej pierwszego roku życia. - Ja jestem młodym ojcem, sam mam syna półtorarocznego, więc to wzruszyło mnie na tyle, że zdecydowałem się pomagać - wyjaśniał.