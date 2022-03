Ukraina zaatakowana przez Rosję. Jakub Kumoch: wspieramy Ukrainę, bo wierzymy w jej zwycięstwo

Zaznaczył, że "nie jest to nic nowego", bo "bardzo często w wojnach frustracja przekształcała się w zbrodnie wojenne". - Widzieliśmy to w naszym kraju w czasie drugiej wojny światowej. (...) Przypominam sceny z Powstania Warszawskiego. Kiedy Niemcom nie udawała się walka, mordowali jeszcze bardziej. Armia Putina zachowuje się w bardzo podobny sposób - dodał Kumoch.

Kumoch: Wspieramy Ukrainę, bo wierzymy w jej zwycięstwo

Stwierdził, że "Rosja żadnej gigantycznej armii za plecami nie ma". - Rosji pozostał sprzęt do zabijania ludzi i to niestety jest realizowane. Samo rozszerzanie działań wojennych posunęłoby Rosję dalej w dół. Pamiętajmy, że to raptem 140-milionowy kraj. To nie jest jakaś niekończąca się, niemająca granic potęga. Jej armia też ma swoje limity. One dosyć szybko stały się widoczne - mówił.