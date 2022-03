Generałowie NATO i armii USA w Polsce. Rozmowy o "zobowiązaniach sojuszniczych" i bezpieczeństwie w regionie

czytaj dalej

O sytuacji w Ukrainie po rosyjskiej inwazji oraz pomocy ze strony Zachodu mówiły w "Faktach po Faktach" Daria Kaleniuk, dyrektor ukraińskiej organizacji pozarządowej Centrum Antykorupcyjne, Hanna Hopko, przewodnicząca stowarzyszenia Demokracja w Akcji oraz przedstawicielka ukraińskiego rządu Olena Sotnyk. Zdaniem Kaleniuk, "bez ochrony ukraińskiego powietrza pomoc humanitarna nie dotrze do potrzebujących". - Dołączcie do nas, ponieważ my wygrywamy - apelowała Hopko. Sotnyk podkreślała, iż "Europa musi zrozumieć, że naprawdę Ukraina musi uzyskać dostęp do tego, co jest kluczowe".