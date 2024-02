Zełenski o proteście polskich rolników: kwestia polityczna

Wykorzystywanie Ukrainy jako źródła nacisku na instytucje europejskie jest rzeczą niesprawiedliwą i nieuczciwą - powiedział Wołodymyr Zełenski pytany o protest rolników na polsko-ukraińskiej granicy. Według niego jest to "kwestia polityczna", ale wyraził też wdzięczność społeczeństwu polskiemu, które "stoi murem" za Ukrainą. - Dla nas bardzo ważne jest zachowanie sojuszu z Polską. A jeżeli nie damy rady znaleźć żadnych kroków, to będziemy bronić swoich interesów - dodał.

- Od kwietnia ubiegłego roku mówię, że to jest kwestia polityczna. Od początku wiecie państwo, że nawet nasze społeczeństwo, pewne ukraińskie media, krytykowały mnie za taką retorykę. Miałem absolutną rację. I dzisiaj potwierdza to Komisja Europejska. Mówiłem, że jakiekolwiek wybory w Polsce, niezależnie od tego, kto przyjdzie, nie zmienią tego wektora. To jest wektor polityczny - ocenił, dodając, że "dzisiaj jest to zrozumiałe, że jest pewna walka wewnętrzna w Polsce".