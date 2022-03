Donald Tusk o "najpoważniejszej wadzie pomysłu" utworzenia misji pokojowej NATO na Ukrainie

Donald Tusk, szef PO, skomentował słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który mówił, że "nie do końca rozumie" polską propozycję utworzenia misji pokojowej NATO na Ukrainie. - Ten pomysł Jarosława Kaczyńskiego został odrzucony zarówno przez prezydenta Zełenskiego, jak i Amerykanów, a także sekretarza generalnego NATO. - Niech to będzie memento, ostrzeżenie dla wszystkich, którzy nie do końca przejęli się potrzebą jedności - powiedział.

Tusk: niech to będzie memento, ostrzeżenie dla wszystkich

O słowa Zełenskiego był pytany we wtorek Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. - Jedność, jedność, jedność. Mówię to słowo trzy razy, bo ta jedność jest potrzebna dzisiaj w trzech wymiarach. I to mój najkrótszy komentarz do tych pomysłów Jarosława Kaczyńskiego, odrzuconych zarówno przez prezydenta Zełenskiego, jak i Amerykanów, a także sekretarza generalnego NATO - mówił.