Wołodymyr Zełenski nadał odznaczenia państwowe przedstawicielom polskich władz i dziennikarzom

Jak głosi prezydencki dekret, minister Rau został uhonorowany Orderem Za Zasługi I Klasy. Była szefowa polskiej dyplomacji, a obecnie eurodeputowana PiS Anna Fotyga, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski oraz Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś uhonorowani zostali Orderem Za Zasługi III Klasy. To samo odznaczenie Zełenski nadał: komendantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej Andrzejowi Bartkowiakowi i komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Grzegorzowi Alinowskiemu. Orderem Księcia Jarosława Mądrego III Klasy uhonorowany został Wojciech Sawicki, sekretarz generalny Zgromadzenia Europy w latach 2011-2021.

Polscy dziennikarze odznaczeni przez Zełenskiego

Wśród odznaczonych są dziennikarze polskich mediów. Dziennikarka "Dzień Dobry TVN" i korespondentka ukraińskiej telewizji Espreso Bianka Zalewska została uhonorowana Orderem Księżnej Olgi II Klasy. Zalewska o swej pracy opowiadała w kwietniu w "Faktach po Faktach" TVN24. Mówiła między innymi o reportażu o ukraińskich wolontariuszkach , które angażują się we wspieranie obrony przed rosyjską agresją.

Naczelny dowódca Ukrainy i premier składają Polakom życzenia

- Drodzy bracia i siostry, Polacy. W imieniu rządu Ukrainy oraz własnym składam Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. My, Ukraińcy i Polacy dobrze znamy cenę naszej niepodległości. Dla obu naszych narodów jest ona wartością najwyższą, okupioną stuleciami wiary, poświęcenia i bohaterskiej walki wielu pokoleń. Razem z Wami stoimy dziś w obronie Europy i całego cywilizowanego świata - powiedział premier Ukrainy. Dodał: "w najtrudniejszym czasie agresji rosyjskiej przybyliście nam z pomocą, mobilizując cały demokratyczny świat na rzecz wsparcia Ukrainy". Przypomniał o wsparciu Polski w pierwszych dniach inwazji rosyjskiej. - W sercach Ukraińców na zawsze pozostanie fakt, że to właśnie Polska była pierwszym sąsiednim krajem, który bez chwili zawahania otworzył swoje granice - powiedział. Zapewnił, że pozwoliło to ocalić miliony istnień ludzkich. Swoje wystąpienie premier Ukrainy zakończył wezwaniem: "Chwała Polsce! Chwała Ukrainie! Chwała naszym bratnim narodom!".