Zełenski chce spotkania na granicy. Apeluje do polskich władz i przedstawicieli UE

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do polskich i unijnych władz o zorganizowanie spotkania na granicy polsko-ukraińskiej. Jego tematem miałoby być rozwiązanie kryzysu zbożowego. Zełenski, który sam zadeklarował gotowość, by pojawić się na granicy, zwrócił się o obecność między innymi do premiera Donalda Tuska oraz do przedstawiciela Komisji Europejskiej.