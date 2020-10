Prorosyjskiemu politykowi nie spodobała się książka. Sąd zabronił dystrybucji

Sam Stus, według niektórych doniesień, nie chciał, by bronił go Medwedczuk - podała BBC, dodając, że inny dysydent Jewhen Swerstiuk wspominał również, iż kiedy Stus spotkał się z Medwedczukiem, od razu poczuł, że jest on "człowiekiem typu komsomolsko-agresywnego, że go nie broni, nie chcę go zrozumieć i faktycznie nie jest zainteresowany jego sprawą".