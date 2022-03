"Ukraina walczy - cywile". Dlaczego nie chcą wyjechać? Arleta Zalewska: mają tam, jak mówią, cywilną robotę do wykonania

W Ukrainie od ponad trzech tygodni trwa wojna. Dziennikarka Arleta Zalewska w swoim cyklu rozmów "Ukraina walczy-cywile" przybliża historie cywilnych bohaterów, którzy zdecydowali się pozostać w ojczyźnie. - Kiedy pytam swoich bohaterów, dlaczego nie decydują się wyjechać na Zachód, w bezpieczne miejsce, wszystkim łamie się wtedy głos - mówiła Zalewska w sobotę w TVN24. - Oni mówią, że ten scenariusz leży gdzieś na biurku, ale dzisiaj jeszcze nie jest czas, by po niego sięgnąć. Dzisiaj oni mają tam, jak mówią, swoją cywilną robotę do wykonania - dodała.

Cześć osób, mimo wojny, decyduje się pozostać w Ukrainie. W cyklu rozmów Arlety Zalewskiej "Ukraina walczy - cywile" zwykli ludzie, którzy mimo strachu postanowili zostać w objętej wojną Ukrainie, opowiadają o tym, jak wygląda ich codzienne życie czy sytuacja w ich miastach. Przesyłają też nagrania - z zakupów bądź ucieczek do schronów. Jedna z bohaterek takich rozmów to Olie Fiedorowa - 28-letnia artystka z Charkowa. Fiedorowa zajmuje się projektowaniem stron internetowych. Wraz z rodziną i sąsiadami praktycznie od początku wojny mieszkają w piwnicy.

"Oni w tych piwnicach śpią non stop"

Jak podkreśliła, "to, co trzeba zrozumieć po tych ponad trzech tygodniach wojny, to że oni w tych piwnicach śpią non stop". - I to nie tylko dlatego, że każdej nocy jest niebezpiecznie, ale dlatego, że oni po prostu chcą się wyspać - tłumaczyła dziennikarka.