Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk o wypowiedzi Joe Bidena: interesujący pomysł, ale na razie to wstępna deklaracja

Wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk w oświadczeniu odniósł się do wypowiedzi prezydenta USA Joe Bidena o zamiarach budowy tymczasowych silosów w Polsce. Jak stwierdził, to "bardzo interesujący pomysł". "Jednak na razie jest to wstępna deklaracja, która wymaga opracowania wielu szczególnych rozwiązań" - podkreślił.

Prezydent USA Joe Biden zapowiedział we wtorek, że przy granicach Ukrainy, w tym w Polsce, powstaną tymczasowe silosy, które pozwolą na eksport ukraińskiego zboża drogą lądową. Zastrzegł, że będzie to wymagać czasu. Biden stwierdził, że jest to jeden ze sposobów, by uniknąć dalszego wzrostu cen żywności spowodowanego m.in. przez rosyjską agresję i blokowanie przez Rosję ukraińskich portów.

Wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk napisał w oświadczeniu, że "wypowiedź prezydenta USA Joe Bidena o zamiarach budowy tymczasowych silosów w Polsce przy granicach Ukrainy to bardzo interesujący pomysł". "Jednak na razie jest to wstępna deklaracja, która wymaga opracowania wielu szczególnych rozwiązań. Dotyczą one m.in. lokalizacji, wielkości, infrastruktury dodatkowej, źródeł finansowania, spraw własnościowych i wielu podobnych kwestii" - podkreślił.

"W mojej ocenie ewentualne silosy powinny być usytuowane tam, gdzie kończą się szerokie tory z Ukrainy. Wówczas łatwiej będzie można przeładować zboże i tym samym zwiększyć możliwości przeładunkowe. Przy obecnych możliwościach maksymalna ilość zboża, jaka może być przeładowywana w Polsce to ok. 1,5 mln ton, podczas gdy potrzeby Ukrainy wynoszą miesięcznie około 5 mln ton" - poinformował Kowalczyk.

Dodał, że "jednocześnie należy zwrócić uwagę, że realizacja tego typu inwestycji trwa około trzech-czterech miesięcy".

Rzecznik rządu Piotr Mueller w rozmowie z TVN24 podkreślał, że Polska już od kilku tygodni pomagała w transporcie zboża z Ukrainy. - W tej chwili ta deklaracja ze strony Stanów Zjednoczonych pomoże, aby to zboże lepiej gromadzić, a później szybciej przesyłać do krajów afrykańskich i krajów Europy Zachodniej - powiedział.

Jak mówił, "na terenie Ukrainy mamy bardzo dużą liczbę gospodarstw, które prowadzą bardzo intensywną gospodarkę, jeśli chodzi o produkcję zbóż". - W związku z tym, że część zbóż nie mogła być eksportowana, brakuje miejsc do przechowania na terenie Ukrainy. W tej chwili potrzebne są dodatkowe miejsca na ich przechowanie w bezpiecznych miejscach, na terenie zachodniej Ukrainy lub na terenie Polski - dodał.

Z nieoficjalnych informacji "Faktów" TVN, które przekazał korespondent Marcin Wrona, wynika, że pomysł prezydenta Joe Bidena o budowie silosów zbożowych w Polsce dla ukraińskiego zboża jest pewnym zaskoczeniem dla polskich władz i nie był konsultowany, choć Polska jest na takie propozycje i pomysły otwarta.

