Ukraina, uchodźcy w Polsce. Wiceminister Paweł Szefernaker: zgadzam się z prezydentem Rafałem Trzaskowskim

Poniedziałek to 19. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę . Od początku inwazji - podała Straż Graniczna - do Polski przybyło już ponad 1,7 miliona uchodźców.

Wiceminister: opieka na taką skalę nie byłaby możliwa, gdyby nie organizacje pozarządowe i wolontariusze

Zaznaczył, że "to wszystko, co się wydarzyło, wielki międzynarodowy kapitał, który zbudowaliśmy, jest oparty o miliony osób, które bezinteresownie pomogły uchodźcom z Ukrainy". - W całej naszej wspólnocie, jaką jest Polska, każdy ma swoje zadania. Rząd koordynuje pewne kwestie, samorząd ma inne kwestie do koordynowania. Ale przede wszystkim tysiące wolontariuszy, którzy bezinteresownie podjęli działania. To nie jest czas na rywalizację, kto zrobił więcej. Trzeba dziękować wszystkim Polakom, którzy się w to zaangażowali. Dziękuję - powiedział gość TVN24.