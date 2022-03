Prezes Fundacji Ocalenie o uchodźcach z Ukrainy. "Musimy się szykować na maraton, a nie sprint"

Do Polski cały czas przybywają uchodźcy z Ukrainy, jest ich już ponad 1,3 miliona. - Jest spontaniczna odpowiedź obywateli, obywatelek oraz samorządów. Niestety działań rządowych, szczególnie koordynacji, przepływu informacji, bardzo brakuje - mówił w TVN24 prezes Fundacji Ocalenie Piotr Bystrianin. Podkreślił, że "musimy się szykować na maraton, a nie sprint" i "budować system, którego w Polsce nie ma".

Ukraińcy uciekają przed wojną wywołaną przez rosyjską agresję, najwięcej z nich trafiado Polski. Od początku inwazji - od 24 lutego - do naszego kraju dotarło już ponad 1,3 miliona uchodźców - podała w środę Straż Graniczna.

Prezes Fundacji Ocalenie: brakuje działań rządu, szczególnie koordynacji

W środę o napływie uchodźców z Ukrainy i pomocy, której udzielają im Polacy, mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Piotr Bystrianin, prezes Fundacji Ocalenie. - To, co się teraz dzieje, to spontaniczna odpowiedź obywateli, obywatelek oraz samorządów. Niestety działań rządowych, szczególnie koordynacji, przepływu informacji, bardzo brakuje. Wojewodowie podejmują pewne działania, uruchamiają miejsca noclegowe, ale to jest niestety odpowiedź za mała i spóźniona - ocenił.

Dodał, że "dużym problemem jest też to, że rząd nie zapewnia odpowiedniego systemu transportu osób z granicy". - Odbywa się to często w jakiś nieskoordynowany, nierejestrowany sposób, co też stanowi zagrożenie dla osób uciekających - stwierdził Bystrianin.

Także kwestie noclegowe - kontynuował - "dalej nie są opanowane, a wiele noclegów opiera się na tym, że ktoś kogo weźmie do domu". - Tak nie powinno się dziać - stwierdził.

Bystrianin: musimy się szykować na maraton, a nie sprint

Jak mówił prezes Fundacji Ocalenie, ze strony rządu "brakuje dialogu z organizacjami i brak informacji". - Nie wiemy, gdzie są lokowane nowe ośrodki i jaka liczba osób się w nich znajduje. To po prostu utrudnia nam planowanie działań. Jest jeszcze czas, żeby to nadrobić. Byłoby dobrze, żeby rząd tak, jak współpracuje z organizacjami humanitarnymi, które transportują pomoc do Ukrainy, zaczął też współpracować z organizacjami takimi jak nasza - powiedział.

Podkreślał, że chodzi też o "szukanie długofalowych rozwiązań". - Musimy się szykować na maraton, a nie sprint. Te osoby będą potrzebowały pomocy miesiącami, a nawet latami. Trzeba się do tego przygotować, budować system, którego w Polsce nie ma.

Uchodźcy na granicy Ukraina-Polska PAP/Vitaliy Hrabar

Autor:ads/dap

Źródło: TVN24