"Nikt nie przewidywał, że będziemy mieć w Europie do czynienia z taką wojną, że są fronty, czołgi i ostrzeliwane miasta"

Ukraina walczy z rosyjskim agresorem. Wołodymyr Zełenski spotkał się dziś w Kijowie z szefami rządów Hiszpanii i Danii. Łączył się także z portugalskimi parlamentarzystami. Po południu Joe Biden ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 800 milionów dolarów. Tego dnia wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu mówił, że ukraińskie siły zbrojne mają do dyspozycji więcej czołgów niż Rosja w obrębie granic Ukrainy. Tłumaczył, że to zasługa dostaw maszyn od państw europejskich. W ostatnich godzinach intensywnie bombardowany był Charków, drugie co do wielkości ukraińskie miasto. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia wokół rosyjskiej inwazji na Ukrainę.