Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Władysław Kosiniak-Kamysz na Wołyniu. Odda hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej

|
Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON o decyzji Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz odda dziś na Ukrainie hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej w 83. rocznicę tak zwanej Krwawej Niedzieli. Od lat biskup łucki Witalij Skomarowski organizuje tam uroczystości żałobne - przypomniał szef MON.

"Jutro na Wołyniu w 83. rocznicę Krwawej Niedzieli oddam hołd pomordowanym w Rzezi Wołyńskiej" - napisał na platformie X minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak dodał, "od lat biskup łucki Witalij Skomarowski organizuje tam uroczystości żałobne". "Nasze myśli i modlitwy będą ze wszystkimi, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary" - podkreślił szef MON.

Obchody 83. rocznicy Krwawej Niedzieli

11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Dzień ten obchodzony jest w rocznicę tzw. krwawej niedzieli 11 lipca 1943 roku, gdy doszło do fali mordów na Polakach. Był to punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Do mordów na kilkudziesięciu Polakach doszło też w Radrużu - wsi obecnie położonej przy granicy polsko-ukraińskiej.

Według polskich historyków, w lipcu 1943 roku oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków na Wołyniu, co stało się kulminacją zbrodni określanej w Polsce jako ludobójstwo wołyńskie.

Łącznie od lutego 1943 roku do wiosny 1945 roku na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło, według badaczy, ponad 100 tysięcy Polaków. Za sprawców uznawani są członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Stepana Bandery oraz podporządkowanej jej UPA.

Spór o UPA między Polską i Ukrainą

UPA pozostaje jednym z najbardziej spornych tematów w relacjach polsko-ukraińskich. W ostatnich miesiącach doszło do napięć w relacjach polsko-ukraińskich w związku ze sporem o kwestie historyczne, w tym o upamiętnianie Ukraińskiej Powstańczej Armii i związanych z nią postaci.

Spór wywołała podjęta pod koniec maja decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej nazwy Bohaterów UPA.

Puźniki: pochówek polskich ofiar zbrodni wołyńskiej
Puźniki: pochówek polskich ofiar zbrodni wołyńskiej
Źródło zdjęcia: PAP/Vladyslav Musiienko

Decyzja ta spotkała się z krytyką w Polsce. Negatywnie ocenili ją między innymi premier Donald Tusk, szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, resort dyplomacji, a prezydent Karol Nawrocki 19 czerwca poinformował, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Dzień później Zełenski odesłał order do Warszawy.

Orderu Orła Białego zrzekło się także trzech byłych prezydentów Ukrainy, a inne polskie odznaczenia państwowe zwrócili między innymi szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow i szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha.

OGLĄDAJ: Historia rzezi wołyńskiej, która dzieli
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
Tagi:
UkrainaMinisterstwo Obrony NarodowejWładysław Kosiniak-Kamysz
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Wielka sława, nieco mniejsze pieniądze. O jakie nagrody walczą w Tour de France?
EUROSPORT
Tajfun Bavi przyniósł silne podmuchy na japońskiej wyspie Ishigaki
Nawet tysiąc litrów deszczu. Wielka ewakuacja
METEO
imageTitle
"Surrealistyczne doświadczenie". Kapitan Anglików o grze w golfa z Trumpem
EUROSPORT
Teheran
"Albo dadzą nam to oświadczenie, albo". Jasne ultimatum USA
BIZNES
imageTitle
Grbić wybrał kadrę. Oni mają przypieczętować awans
EUROSPORT
Mohammed al-Wahidi zginął w izraelskim nalocie
Palestyńczycy wstrząśnięci śmiercią aktywisty
Sąd Rejonowy w Kłodzku
Ofiara skończyła 18 lat? "Dorosłaś, radź sobie sama"
Małgorzata Goślińska
shutterstock_2044480022
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
Donald Tusk
Zapowiedź Tuska w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej
Polska
Miasta zmieniają pierwsze litery na tablicach rejestracyjnych
Rewolucja na tablicach rejestracyjnych. Miasta zmieniają pierwsze litery
BIZNES
Ann Widdecombe
Zabójstwo Ann Widdecombe. 26-latek wypuszczony z aresztu
imageTitle
Ostatnie ćwierćfinały mundialu. Kto dzisiaj zagra?
EUROSPORT
Parasol, deszcz
Wolno przemieszczające się chmury. Tu w weekend popada najmocniej
METEO
imageTitle
Wielka wymiana wstrzymana. NBA prowadzi dochodzenie
EUROSPORT
Ebola, Kongo
"80 procent nowych przypadków spoza list". WHO o epidemii
Iran podejrzewany jest o prowadzenie prac naprawczych obiektów jądrowych
Memorandum z USA złamane? Co pokazują zdjęcia satelitarne
Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Płomienie" w miasteczku urodzinowym TVN24
Urodziny TVN24 w Bydgoszczy. Zobacz, zatańcz, poznaj nas
25 lat TVN24
Burza chmury pogoda
Burzowa sobota. Alarmy w czterech województwach
METEO
shutterstock_1305714058
"To są te momenty, kiedy się zapadasz, kiedy tracisz sens..."
Tomasz Słomczyński
imageTitle
Czeski bój. O której godzinie dzisiaj finał Wimbledonu pań?
EUROSPORT
Zdjęcia obozowe Jana Nowaka w KL Auschwitz
"Kto myślał o tym, żeby list spakować ze sobą?". Jan Nowak
Bartłomiej Plewnia
Prezes PiS Jarosław Kaczyński wywołał oburzenie swoim komentarzem na temat funkcjonariuszy policji
Słowa Kaczyńskiego, napaść na policjantów, rafinerie w ogniu
To warto wiedzieć
imageTitle
Los nie oszczędził legendy. Courtois zalał się łzami
EUROSPORT
57 min
pc
Gdy miarą samooceny jest liczba zer na koncie. "Żadnego happy endu nie było"
Niepokochani
imageTitle
Koniec imponującej serii na mistrzostwach świata
EUROSPORT
imageTitle
Dżoker w talii Hiszpanów. Wejście na wagę półfinału
EUROSPORT
imageTitle
Kiedy i o której godzinie Grand Prix Szwecji?
EUROSPORT
imageTitle
Pierwszy taki finał w dziejach Wimbledonu
EUROSPORT
ciesnina kerczenska tankowiec statek shutterstock_1232406007_1
Ruch statków wstrzymany. Rosja reaguje na ataki Ukrainy
BIZNES
Śmiertelne potrącenie rowerzysty w Warszawie
Śmiertelne potrącenie rowerzysty przez autokar w Warszawie
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica