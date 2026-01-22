Kijów wciąż walczy ze skutkami ataku. Polska wysłała 400 agregatów

Trudna sytuacja w Kijowie. Brakuje ogrzewania, prądu, wody Źródło: TVN24

"Szanowni Kijowianie oraz mieszkańcy gmin wokół Kijowa! Z Polski jedzie do was 400 generatorów różnych typów z zapasów rządowych. Polska pomaga" - napisał na platformie X.

Dear people of Kyiv and the surrounding areas! More than 400 generators of various types from the Polish government reserves are on their way to warm you.



Poland is helping.



🇵🇱🇺🇦⚡️ — Piotr Łukasiewicz (@P_Lukasiewicz) January 21, 2026 Rozwiń Źródło: X

Wcześniej minister spraw zagranicznych Ukrainy podziękował Polakom za zbiórkę pieniędzy w kampanii "Ciepło z Polski dla Kijowa", w ramach której na zakup generatorów ludzie wpłacili już prawie 5,2 mln złotych.

- W 2022 roku świat podziwiał Polskę, biorąc jako przykład, jak działać w warunkach wojny i kryzysu. Dzisiaj Polska ponownie stała się liderem pomocy, przykładem solidarności i skutecznej mobilizacji – podkreślił Sybiha.

Ukraińcy dziękują Polakom za wsparcie

W niedzielę ukraiński bloger, wolontariusz i influencer z miasta Dniepr, Ihor Laczenkow, autor popularnego kanału Telegram z 1,5 mln obserwujących, napisał post na platformie X z podziękowaniami za zbiórkę i wezwał Ukraińców do napisania słów wdzięczności dla Polaków pod jego wpisem.

"Bardzo dziękuję Polakom za tę pomoc - jest ona niezwykle cenna w takiej chwili" - przekazał Laczenkow. Pod jego wpisem zebrało się wówczas ponad 700 komentarzy, w których czytamy m.in: "Dziękujemy naszym polskim przyjaciołom, którzy nas wspierali i nadal wspierają".

Bardzo dziękuję Polakom za tę pomoc — jest ona niezwykle cenna w takiej chwili. pic.twitter.com/wNaaOlzapR — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) January 18, 2026 Rozwiń Źródło: X

W ciągu sześciu dni trwania zbiórki włączyło się do niej ponad 40 tys. osób. Fundacja "Stand with Ukraine" zwiększyła cel zbiórki do 5 mln złotych. W środę wieczorem na koncie zbiórki było już 5 mln 187 tys. złotych.

"Dla nas wszystkich wiadomości o zaangażowaniu naszych sąsiadów i przyjaciół z Polski w zbiórkę na generatory dla Ukrainy 'Ciepło z Polski dla Kijowa' mają bardzo ważne znaczenie. Zwłaszcza teraz, w czasie mrozów i nieustającego rosyjskiego terroru rakietowego" - napisał Sybiha na początku tygodnia na platformie X. Jak zaakcentował, to wyraz prawdziwej solidarności, człowieczeństwa i wsparcia "w czasach, gdy ciepło i światło oznaczają bezpieczeństwo i życie".

My first meeting upon arrival at @wef in Davos was with my Swiss colleague and OSCE Chairperson-in-Office @IgnazioCassis.



I informed about the frontline situation and Russia’s terror against our energy system, including nuclear, as well as Ukraine’s most urgent energy needs.… pic.twitter.com/iVuqx3MzQh — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 19, 2026 Rozwiń Źródło: X

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że po wtorkowych atakach Rosji na obiekty energetyczne w Kijowie prawie 60 proc. budynków jest bez prądu, a około 4 tys. budynków pozostaje bez ogrzewania.

We wtorek mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko w rozmowie z AFP przekazał, że około 600 tys. osób opuściło Kijów od 9 stycznia, gdy zaapelował do mieszkańców o tymczasową ewakuację z miasta. Po zmasowanych rosyjskich atakach połowa budynków w Kijowie została pozbawiona ogrzewania - dodał.

