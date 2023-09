Zboże i dyplomatyczny spór. Prezydent o "odpryskowym wycinku całości relacji polsko-ukraińskich"

Dokładamy wszelkich starań, by pomóc Ukrainie nie tylko utrzymać niezależność, ale także by w miarę możliwości podtrzymać kondycję ukraińskiej gospodarki - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda. Mówił też o "ogromnej roli dla polskich przedsiębiorców" w "podnoszeniu Ukrainy ze zniszczeń wojennych".

Jak przypomniał, Polska od początku wojny wspiera Ukrainę. - Dokładamy wszelkich starań, by pomóc Ukrainie nie tylko utrzymać niezależność, ale także by w miarę możliwości, podtrzymać kondycję ukraińskiej gospodarki. To sprawa wielkiej wagi również w kontekście aspiracji Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej i warunków, które będzie musiała spełnić, aby osiągnąć ten cel - powiedział prezydent.