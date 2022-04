Andrzej Dera: nie jesteśmy w stanie z dnia na dzień zakręcić gazu z Rosji

Minister Andrzej Dera z kancelarii prezydenta odniósł się w " Rozmowie Piaseckiego " w TVN24 do środowego głosowania w Sejmie, gdzie odrzucono poprawkę przewidującą zakaz importu gazu LPG z Rosji, którą Senat wniósł do tzw. ustawy sankcyjnej.

Na uwagę, że rządzący byli za odrzuceniem, choć deklarowali, że Polska chce mocnych sankcji, Dera odparł: - Ja to rozumiem i to zostało wyjaśnione w dniu wczorajszym.

Dera: na koniec roku skończymy z uzależnieniem od źródeł energetycznych z Rosji

- Natomiast zapowiedź jest istotna i to, co my robimy - przekonywał. - Będziemy chyba pierwszym państwem, które swoją politykę bardzo mocno zmieniło, bo (...) jeszcze niedawno byliśmy całkowicie uzależnieni - myślę, (że) tak jak Węgry, jak Niemcy - od źródeł energetycznych z Rosji. Na koniec tego roku - jest to zapowiedź i polityczna, i myślę, że realna, bo (...) kończą się prace w Baltic Pipe, skończymy z uzależnieniem się od źródeł energetycznych z Rosji - oświadczył.