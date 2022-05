Ukraińskie szturmowce lecą tuż nad ziemią, wypuszczają flary. Nagranie

czytaj dalej

W tym roku nie będzie święceń kapłańskich w olsztyńskim seminarium duchownym. Takiej sytuacji nie było tu od 72 lat. Sprawdziliśmy, jak sprawa wygląda na innych uczelniach. W kilku zauważalny jest spadek kandydatów na przyszłych kapłanów, ale nie we wszystkich. Są i takie seminaria, które deklarują, że kandydatów mają nawet więcej. "Wydaje się, że następujący w ostatnich latach spadek powołań kapłańskich to nie jest przejaw Bożego skąpstwa, ale przejaw 'kryzysu powołanych', którzy z różnych przyczyn nie odpowiadają na Boże wezwanie" - pisał w liście do wiernych ks. Hubert Tryk, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie.