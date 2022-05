Garri Kasparow: te zbrodnie są wpisane w matrycę reżimu komunistycznego

Dodał, że "to, co mamy dzisiaj w Rosji, to jest modyfikacja dyktatury". - Bardziej jak faszyzm, ale to nadal totalitarna dyktatura. Ci, którzy rządzą Rosją, od ponad 20 lat eliminują jakiekolwiek ślady człowieczeństwa z polityki i życia społecznego. Młodzi ludzie, którzy dopuszczają się tych zbrodni, nie widzieli innej Rosji niż putinowska. Nie znają niczego innego. Dorastali w atmosferze nienawiści, propagandy - wskazywał gość TVN24.

- To jest szokujące, ale czego można się spodziewać? Naloty w Czeczenii, zbrodnie podczas pierwszej i drugiej wojny czeczeńskiej, Syria, Aleppo. Dlaczego mielibyśmy być zaskoczeni tym, że widzimy zbrodnie wojenne? To są zbrodnie wojenne na skalę przemysłową - mówił Kasparow.

Kasparow: potrzebny jest trybunał w stylu norymberskiego

Zdaniem rosyjskiego opozycjonisty "reżim po raz kolejny udowodnił, że jest reżimem kryminalnym". - Jakkolwiek chylę czoła przed wysiłkami Ukrainy, to ich cel, by ścigać wszystkich, którzy dopuścili się zbrodni, trzeba zacząć od góry. Potrzebny jest trybunał w stylu norymberskiego, który będzie ścigał nie tylko zbrodnie Putina, ale też zbrodnie komunistyczne. To bardzo ważne, by zrobić to, czego nie dało się zrobić w 1991 i 1992 roku - stwierdził.