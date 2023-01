Kreml zapowiadał rozejm. "Dzisiaj w obwodzie ługańskim 14 razy używała artylerii armia rosyjska"

To, co mówi Władimir Putin, to on tylko mówi, żeby pokazać, że Ukraińcy nie chcą pokoju, żeby coś zrobić ze swoją armią, jakieś przegrupowanie - powiedział w "Faktach po Faktach" ukraiński poseł Mykoła Kniażycki, komentując zapowiedź krótkiego bożonarodzeniowo "rozejmu" ze strony Moskwy. Były ambasador Polski w USA Ryszard Schnepf odniósł się natomiast do zapowiedzi kolejnej pomocy militarnej dla Ukrainy z Waszyngtonu i Berlina. Według niego jest to element "uzgodnionej postawy całego Zachodu".

Dziennikarz i deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniażycki oraz były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych Ryszard Schnepf mówili w "Faktach po Faktach" w TVN24 o sytuacji Ukrainy w wojnie z Rosją.

Choć Kreml zapowiadał "rozejm" na piątek i sobotę, na czas obchodzonych przez prawosławnych chrześcijan świąt bożonarodzeniowych, to - jak mówił Kniażycki - "nikt nie wierzy (Władimirowi) Putinowi". - I Ukraińcy, i prezydent (Joe) Biden i liderzy europejscy mówili, że mu nie wierzą - przypominał. Jak mówił poseł, "dzisiaj w obwodzie ługańskim 14 razy używała artylerii armia rosyjska".

- To, co mówi Putin, to on tylko mówi, żeby pokazać, że Ukraińcy nie chcą pokoju, żeby coś zrobić ze swoją armią, jakieś przegrupowanie, bo Ukraińcy idą w kontrofensywę na wschodzie naszego kraju. Oczywiście, że to wszystko to tylko kłamstwo Putina - dodał.

Google Maps

Kniażycki mówił także o tym, jak wyglądają święta w Ukrainie. Przekazał, że "część Ukraińców świętowała Boże Narodzenie 25 grudnia, tak samo jak w Polsce albo w innych krajach, to jest decyzja od parafii". Zastrzegł przy tym, że większość będzie świętować jednak "dzisiaj wieczorem i jutro rano".

- Czekamy, co będzie dalej, po tym Bożym Narodzeniu. Bo widzimy, że dzisiaj był alarm powietrzny w Kijowie. Kiedy Rosjanie robią takie alarmy powietrzne, to w następnym dniu, albo na kolejny dzień, używają rakiet przeciwko cywilom – powiedział.

Schnepf: to nowe otwarcie, jeśli chodzi o dostawy, jest uzgodnioną postawą całego Zachodu

Schnepf odniósł się natomiast do pomocy militarnej dla Ukrainy, którą ogłosiły w czwartek Stany Zjednoczone i Niemcy.

Nawiązał w tym kontekście do grudniowej wizyty ukraińskiego przywódcy Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie. - Oczywiście to był ogromny sukces prezydenta Ukrainy, ale to, co najważniejsze, to było uzgodnienie, jakie są cele wojny i jak daleko mogą posunąć się ukraińskie siły w stosowaniu poszczególnych elementów uzbrojenia. Stąd też to, co dzisiaj widzimy, to jakby nowe otwarcie, jeśli chodzi o dostawy broni ze Stanów Zjednoczonych, ale też z Niemiec i Francji, jest po prostu uzgodnioną postawą całego Zachodu - ocenił.

Schnepf: to nowe otwarcie, jeśli chodzi o dostawy broni, jest uzgodnioną postawą całego Zachodu TVN24

Przekonywał, że "ta koordynacja jest bardzo daleko posunięta i nie ma takich gestów ze strony kanclerza (Olafa) Scholza czy prezydenta (Emmanuela) Macrona, które nie byłyby uzgodnione z prezydentem Bidenem".

- Jesteśmy świadkami wyjątkowej sytuacji, w której Zachód wyjątkowo jak na historię świata działa wspólnie i w uzgodnieniu. To wielkie osiągnięcie tej administracji prezydenta Bidena, który zanim doszło do wojny, zdołał scementować właściwie cały Zachód i NATO - dodał dyplomata.

Fakty po Faktach - Apoloniusz Tajner, Mykoła Kniażycki, Ryszard Schnepf Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akr

Źródło: TNV24