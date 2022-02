Kilkadziesiąt godzin czekania na ucieczkę z zaatakowanego kraju. Sytuacja na przejściu w Medyce

Od północy do 7 rano - jak przekazywał w rozmowie z naszym reporterem podporucznik Piotr Zakielarz ze bieszczadzkiego oddziału Straży Granicznej - do Polski przyjechało 28 tys. uchodźców.

Godziny w kolejce

Osoby czekające na przekroczenie polskiej granicy - kobiety, dzieci i starsze osoby - muszą stać w długiej kolejce. - Jeżeli ją opuszczą, żeby załatwić potrzeby fizjologiczne, to ich miejsce może być już zajęte. Dlatego dochodzi tam do bardzo trudnych sytuacji - wyjaśnia nasz reporter.

Ruch w obie strony

- Do pojazdów, które jadą na wschód, podbiegają wolontariusze. To głównie Ukraińcy mieszkający w Polsce, ale też Polacy czy Czesi, którzy przekazują jadącym prowiant z prośbą o przekazanie go dla czekających w kolejce do Polski - przekazuje nasz dziennikarz.