Rzecznik MSZ: trzeba wzmacniać sankcje, mówić, co Rosja robi i doprowadzić do ukarania winnych 

Trzeba wzmacniać sankcje na Rosję, tworzyć międzynarodowe trybunały, mówić, co Rosja robi i doprowadzić do ukarania winnych – powiedział rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina w rozmowie z TVN24. Pytany o kolejny pakiet europejskich sankcji, Jasina zaznaczył, że "Polska wielokrotnie wyrażała swoje stanowisko – jak najostrzejsze i najmocniejsze sankcje wobec Rosji".

O to, co polska dyplomacja robi w momencie, gdy na światło dzienne wychodzą informacje o rosyjskich zbrodniach, pytany był rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. - Staramy się bardzo mocno uświadamiać naszym partnerom z Unii Europejskiej i NATO, jak trudna jest sytuacja na Ukrainie i jakie rzeczy się tam dzieją. Wśród nich niestety zdarzają się zbrodnie wojenne. Mimo braku formalnej definicji tego, co stało się w Buczy, musimy nazywać to po imieniu - powiedział.