"Facet z bronią powiedział mi: inaczej się walczy, jak wiesz, że rodzina jest bezpieczna. Był szczęśliwy, że jego bliscy są w Polsce"

Miała tak skostniałe ręce, że nie mogła otworzyć opakowania z jedzeniem

Nie wiedział, jak rozdać podpaski, by nie krępować kobiet. Postanowił dać jednej, by rozdzieliła między potrzebującymi. - Zupy pakowane były niestety na zimno, ale brali i jedli. Ludzie są tam wycieńczeni, zmarznięci. Gdy rozdawaliśmy kiełbasę, pakowaną w plastikowych foliach, żeby łatwo było otworzyć, to kobieta, miała tak skostniałe z zimna ręce, że nie mogła tego otworzyć. Kątem oka zobaczyłem, że ona zaczyna jeść z tą folią. Brak mi słów. Jeszcze nie mogę do siebie dojść po tym wszystkim - wspomina pan Gerard.

Machali odbezpieczoną bronią, bardziej wystraszeni niż my

- Zatrzymywali nas do kontroli, bo się bali, że to mogą być dywersanci - opowiada pan Gerard. - Baliśmy się ich umiejętności posługiwania się bronią. Mieli sztucery, dubeltówki, bagnety, pistolety, sprzęt który nadaje się do muzeum. Machali tą odbezpieczoną bronią z palcem na spuście. Byli bardziej wystraszeni niż my. Jeden facet mówił, że ma niepełnosprawne dziecko, starą matkę i 25-letnią wołgę, do której nie wiadomo, czy wlałby paliwo. Nawet my do karetki nie mogliśmy kupić więcej niż 20 litrów ropy. Mówił, że nie ma siły uciekać. Inny facet, uzbrojony, jak usłyszał, że jestem z Polski, podszedł i podał mi dłoń. Powiedział: inaczej się walczy, jak wiesz, że rodzina jest bezpieczna, a inaczej, jak musisz ją chronić. Powiedział, że jest szczęśliwy, że mógł wysłać swoich do Polski, że jego rodzina jest u nas.